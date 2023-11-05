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هيئة الموسيقى تختتم مهرجان“الأوبرا الدولي”

11/5/2023 10:21:24 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز

أسدل الستار أمس على النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي، الذي استمر على مدى ثلاث ليالي وقدم أمسيات أوبرالية، وذلك على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبتنظيم من هيئة الموسيقى.

وقدم المهرجان العديد من العروض الحية أدّاها فنانو الأوبرا، مثّل كل منهم صوتاً من أصوات الأوبرا، إلى جانب عرض معلومات ثقافية عبر الشاشات المتوزعة في جنبات المسرح تلقي الضوء على نشأة وتاريخ الأوبرا، وأبرز المسارح العالمية، ووصفٍ للأصوات التي تعد العنصر الأساس في هذا الفن، فضلاً عن الآلات الموسيقية الشائعة.

واشتمل المهرجان على“معرض فرانكو زيفيريلي” الذي احتضن نماذج إيقونية للأوبرا، منها قطع متنوعة من الديكور والأزياء المميزة المأخوذة من أشهر عروض الأوبرا، إلى جانب ركن للتصوير الفوتوغرافي، صُمم بطراز كلاسيكي، متيحاً للزوار الفرصة لالتقاط الصور التذكارية.

تهدف هيئة الموسيقى من خلال مهرجان الأوبرا الدولي إلى الاحتفاء بهذا الفن ، وتأسيس حدث سنوي دولي يجذب محبيه، والتعرف على الثقافات العالمية، كما يعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفهِ أحد أهدافها الإستراتيجية.–واس

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