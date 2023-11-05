أجواء احتفالية في جدة التاريخية احتفاء بالجولة الترويجية لكأس العالم للأندية 2023

MENAFN - Asdaf News)تشهد المنطقة التاريخية في محافظة جدة فعاليات وأنشطة“الجولة الترويجية” تمهيدًا لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023، والتي ستقام خلال الفترة من 12- 22 ديسمبر المقبل. وتأتي“الجولة الترويجية” التي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بهدف تقديم تجربة تفاعلية حول البطولة الأهم على مستوى أندية العالم، حيث تكتسي منطقة الفعاليات بالألوان والهوية الرسمية للبطولة والتي تجمع بين نقش السدو التقليدي ولون زهرة الخزامى البنفسجي الذي يرمز إلى الضيافة السعودية، كما بدأت الجولة من قلب جدة التاريخية ليستمتع الزوار والسياح بأصالة المكان وجمال رواشين البيوت القديمة التي تطل عليها الفعاليات.

وتتيح“الجولة الترويجية” الفرصة لجماهير كرة القدم والعوائل التصوير مع الكأس الأصلية الخاصة بالبطولة والتي سبق وأن رفعها أساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، كما تقدم الجولة عروضاً ترفيهية وموسيقية متنوعة وعازفي آلات موسيقية مختلفة في جو مفعم بالحيوية، إضافةً إلى أنشطة الرسم على الوجه للأطفال وغيرها من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.

يُذكر أن المنطقة التاريخية تشهد إقبالاً للجولة الترويجية من الزوار والسياح من مختلف الجنسيات والأعمار؛ بهدف الاستمتاع بالفعاليات، وتجربة التحديات المختلفة مع العارضين المحترفين.–واس