انطلاق مؤتمر“هي هَبْ” بالتعاون مع“مستقبل الأزياء

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض- أصداف نيوز :
انطلق“هي هَبْ”، أكبر مؤتمر للأزياء وأسلوب الحياة في المنطقة بالتعاون مع“مستقبل الأزياء (Fashion Futures) ، عبر حفل افتتاح حصري لإلقاء نظرة خاطفة على التجارب التي سيعيشها الزوّار في نسخة هذا العام، تمهيداً لبدء أسبوع مميز من الفعاليات المتنوّعة في عالم الأزياء والجمال والفن والتصميم والفخامة. يُقام الحدث في حي جاكس التاريخي بمدينة الرياض ابتداء من 2 نوفمبر، ويجمع عدداً من أبرز قادة صناعة الأزياء في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى روّاد الموضة والمشاهير والمؤثرين مثل الممثلة البحرينية أميرة محمد، ومقدّم برنامج“سعودي آيدول” راجح الحارثي، والممثلة السعودية خيرية أبو لبن، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل إلين سليمان، الدكتور حسن غنيم، سلطان بن عبداللطيف وزينب الخليفة.
في الكلمة الافتتاحية، رحبت مي بدر رئيسة تحرير مجلة“هي”، إلى جانب بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، بالضيوف والمشاركين، وأكّدا على النمو السريع الذي تشهده صناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما أشارا إلى الدور المهمّ والبارز الذي يلعبه مؤتمر“هي هَبْ”، في تثقيف وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وقادة الصناعة في عالم الأزياء.
وأضاف: “أدعوكم جميعاً من خلال هذا المؤتمر لاستكشاف عمق التحول الذي طرأ على صناعة الأزياء والجمال والإبداع لدينا، والأهم من ذلك أدعوكم لاستكشاف قوة الأزياء السعودية وتأثيرها من خلال المعارض العديدة في“هي هَبْ”“.
وحظي الضيوف من كبار الشخصيات بجولة حصرية في المعارض والأنشطة الموسعة التي يضمّها“هي هَبْ”، والتي تشمل العلامات الفاخرة من Richard Mille وBulgari، ومعرضThe Saudi 100 Brands Exhibit ، ومركز التسوّق الجديد برعاية Bacora الذي يقدّم مجموعة واسعة من العلامات التجارية ومنتجات الأزياء، بالإضافة إلى القطع الفنية لعدد من أبرز الفنانين في المنطقة، مثل ريكس شوك ومؤسسة بدو المستقبل (Future Bedouins) .
اختتمت الأمسية بعروض موسيقية رائعة قدّمها المغني السعودي عبدالخالق وفنان البوب السعودي“ملهم” على مسرح بيلبورد عربية، والذي من المقرر أن يستضيف كذلك مجموعة من العروض الحيّة لفنانين من العالم العربي في كل ليلة من ليالي“هي هَبْ”، من بينهم الفنانة السعودية داليا مبارك، والفنانة المغربية منال، والفنانة اللبنانية مشاعل، وفرقة ديسكو مصر، والمغني والمنتج الكويتي“دافي”، والكثيرون غيرهم.
وتم الافتتاح الرسمي لمؤتمر“هي هَبْ”، يوم الجمعة 3 نوفمبر ليستمرّ حتى الثلاثاء 7 نوفمبر.“هي هَبْ”، مؤتمر فريد من نوعه يستمرّ 5 أيام، ويتضمن برنامجاً متنوعاً من جلسات الحوار والندوات وورش العمل مع شخصيات بارزة مثل الفنانة اللبنانية العالمية إليسا، والنجمات العربيات شيرين رضا ونادين نجيم وستيفاني عطا الله، والمصممة أندريا وازن، ورائدة الأعمال ومؤسسة WMM يارا النملة، والرئيس التنفيذي ومؤسس مجوهرات ياتغان سارة أبو داود، وغيرهم. سيضم“هي هَبْ” أيضاً عدداً من المعارض التفاعلية وعروض موسيقية حية كل ليلة، والعروض المباشرة، وعدداً من الحصص التعليمية الرئيسية المنتظرة من مشاهير صناعة الأزياء والجمال مثل خبير مكياج المشاهير“هنداش” ومنسقة الأزياء المشهورة ريبيكا كوربين-موراي، ورائدة الأعمال الرقمية واستشارية الفخامة نجود الرميحي.
MENAFN05112023007116015312ID1107375088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.