انطلاق مؤتمر“هي هَبْ” بالتعاون مع“مستقبل الأزياء

الرياض- أصداف نيوز :

انطلق“هي هَبْ”، أكبر مؤتمر للأزياء وأسلوب الحياة في المنطقة بالتعاون مع“مستقبل الأزياء (Fashion Futures) ، عبر حفل افتتاح حصري لإلقاء نظرة خاطفة على التجارب التي سيعيشها الزوّار في نسخة هذا العام، تمهيداً لبدء أسبوع مميز من الفعاليات المتنوّعة في عالم الأزياء والجمال والفن والتصميم والفخامة. يُقام الحدث في حي جاكس التاريخي بمدينة الرياض ابتداء من 2 نوفمبر، ويجمع عدداً من أبرز قادة صناعة الأزياء في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى روّاد الموضة والمشاهير والمؤثرين مثل الممثلة البحرينية أميرة محمد، ومقدّم برنامج“سعودي آيدول” راجح الحارثي، والممثلة السعودية خيرية أبو لبن، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى مثل إلين سليمان، الدكتور حسن غنيم، سلطان بن عبداللطيف وزينب الخليفة.

في الكلمة الافتتاحية، رحبت مي بدر رئيسة تحرير مجلة“هي”، إلى جانب بوراك شاكماك الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية، بالضيوف والمشاركين، وأكّدا على النمو السريع الذي تشهده صناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما أشارا إلى الدور المهمّ والبارز الذي يلعبه مؤتمر“هي هَبْ”، في تثقيف وإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال وقادة الصناعة في عالم الأزياء.

وأضاف: “أدعوكم جميعاً من خلال هذا المؤتمر لاستكشاف عمق التحول الذي طرأ على صناعة الأزياء والجمال والإبداع لدينا، والأهم من ذلك أدعوكم لاستكشاف قوة الأزياء السعودية وتأثيرها من خلال المعارض العديدة في“هي هَبْ”“.

وحظي الضيوف من كبار الشخصيات بجولة حصرية في المعارض والأنشطة الموسعة التي يضمّها“هي هَبْ”، والتي تشمل العلامات الفاخرة من Richard Mille وBulgari، ومعرضThe Saudi 100 Brands Exhibit ، ومركز التسوّق الجديد برعاية Bacora الذي يقدّم مجموعة واسعة من العلامات التجارية ومنتجات الأزياء، بالإضافة إلى القطع الفنية لعدد من أبرز الفنانين في المنطقة، مثل ريكس شوك ومؤسسة بدو المستقبل (Future Bedouins) .

اختتمت الأمسية بعروض موسيقية رائعة قدّمها المغني السعودي عبدالخالق وفنان البوب السعودي“ملهم” على مسرح بيلبورد عربية، والذي من المقرر أن يستضيف كذلك مجموعة من العروض الحيّة لفنانين من العالم العربي في كل ليلة من ليالي“هي هَبْ”، من بينهم الفنانة السعودية داليا مبارك، والفنانة المغربية منال، والفنانة اللبنانية مشاعل، وفرقة ديسكو مصر، والمغني والمنتج الكويتي“دافي”، والكثيرون غيرهم.

وتم الافتتاح الرسمي لمؤتمر“هي هَبْ”، يوم الجمعة 3 نوفمبر ليستمرّ حتى الثلاثاء 7 نوفمبر.“هي هَبْ”، مؤتمر فريد من نوعه يستمرّ 5 أيام، ويتضمن برنامجاً متنوعاً من جلسات الحوار والندوات وورش العمل مع شخصيات بارزة مثل الفنانة اللبنانية العالمية إليسا، والنجمات العربيات شيرين رضا ونادين نجيم وستيفاني عطا الله، والمصممة أندريا وازن، ورائدة الأعمال ومؤسسة WMM يارا النملة، والرئيس التنفيذي ومؤسس مجوهرات ياتغان سارة أبو داود، وغيرهم. سيضم“هي هَبْ” أيضاً عدداً من المعارض التفاعلية وعروض موسيقية حية كل ليلة، والعروض المباشرة، وعدداً من الحصص التعليمية الرئيسية المنتظرة من مشاهير صناعة الأزياء والجمال مثل خبير مكياج المشاهير“هنداش” ومنسقة الأزياء المشهورة ريبيكا كوربين-موراي، ورائدة الأعمال الرقمية واستشارية الفخامة نجود الرميحي.