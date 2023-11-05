شركة (بيون) توقع اتفاقية شراكة مع (مزاد) لدعم جهود الاستدامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة (بيون) شراكة استراتيجية مع (مزاد) الشركة الرائدة في خدمات المزاد في البحرين، مما أتاح لشركة (Beyon) التخلص بشكل مستدام من المعدات والأصول الإلكترونية الفائضة التي لم تعد قيد الاستخدام.
ووقع الاتفاقية كل من الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في (Beyon)، وطلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين خلال اجتماع عُقد في مقر شركة (Beyon) بالهملة.
وعلق الشيخ بدر بن راشد آل خليفة على التوقيع قائلاً : " تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا في (Beyon) بممارسات الاستدامة، ويعد تعزيز الاقتصاد الدائري أحد المناهج الرئيسية التي نركز عليها. إن شركة (مزاد) تعمل من خلال منصة المزادات الخاصة بها، على خلق بيئة اقتصادية دائرية من خلال بيع المعدات وذلك لإطالة العمر الافتراضي لها، مما يؤدي لتقليل النفايات إلى الحد الأدنى ضمان استمرارية تدوير هذه المنتجات وخلق قيمة اقتصادية لها، بدلاً من التخلص منها في مدافن النفايات."
وتابع قائلًا: "إن أحد قيمنا في (Beyon) هي الاهتمام فيما هو أبعد من اليوم والتي تعكس طموحنا في دمج الاستدامة في عملياتنا وممارساتنا اليومية لكونها من أولوياتنا".
من جانبه قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: "يسعدنا أن نتعاون مع (Beyon) للتخلص بشكل مستدام من فائض المعدات والأصول الإلكترونية. كما تعمل هذه الشراكة على تنويع محفظة مبيعات الأصول لدينا وتعكس التزامنا الأساسي في السوق بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والتنافس عبر القطاعات الرئيسية في المملكة."
وأضاف قائلًا: "في مزاد، نواصل العمل على توفير الحلول الأنسب لبيع الأصول والتصرف فيها، بما يتماشى مع استراتيجية المساهمين لدينا، ونحن ملتزمون بمساعدة المملكة على تحقيق أهدافها الوطنية من أجل تحقيق اقتصاد وطني مستدام."
الجدير بالذكر أن شركة (Beyon) وشركة مزاد هما إحدى شركات مجموعة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، حيث يتماشى ذلك مع أهداف ممتلكات في دعم وتعزيز فرص التعاون ما بين شركاتها المحلية.
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