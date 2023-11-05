شركة (بيون) توقع اتفاقية شراكة مع (مزاد) لدعم جهود الاستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) وقعت شركة (بيون) شراكة استراتيجية مع (مزاد) الشركة الرائدة في خدمات المزاد في البحرين، مما أتاح لشركة (Beyon) التخلص بشكل مستدام من المعدات والأصول الإلكترونية الفائضة التي لم تعد قيد الاستخدام.

ووقع الاتفاقية كل من الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في (Beyon)، وطلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد البحرين خلال اجتماع عُقد في مقر شركة (Beyon) بالهملة.

وعلق الشيخ بدر بن راشد آل خليفة على التوقيع قائلاً : " تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع التزامنا في (Beyon) بممارسات الاستدامة، ويعد تعزيز الاقتصاد الدائري أحد المناهج الرئيسية التي نركز عليها. إن شركة (مزاد) تعمل من خلال منصة المزادات الخاصة بها، على خلق بيئة اقتصادية دائرية من خلال بيع المعدات وذلك لإطالة العمر الافتراضي لها، مما يؤدي لتقليل النفايات إلى الحد الأدنى ضمان استمرارية تدوير هذه المنتجات وخلق قيمة اقتصادية لها، بدلاً من التخلص منها في مدافن النفايات."

وتابع قائلًا: "إن أحد قيمنا في (Beyon) هي الاهتمام فيما هو أبعد من اليوم والتي تعكس طموحنا في دمج الاستدامة في عملياتنا وممارساتنا اليومية لكونها من أولوياتنا".

من جانبه قال طلال عارف العريفي، الرئيس التنفيذي لشركة مزاد: "يسعدنا أن نتعاون مع (Beyon) للتخلص بشكل مستدام من فائض المعدات والأصول الإلكترونية. كما تعمل هذه الشراكة على تنويع محفظة مبيعات الأصول لدينا وتعكس التزامنا الأساسي في السوق بتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والتنافس عبر القطاعات الرئيسية في المملكة."

وأضاف قائلًا: "في مزاد، نواصل العمل على توفير الحلول الأنسب لبيع الأصول والتصرف فيها، بما يتماشى مع استراتيجية المساهمين لدينا، ونحن ملتزمون بمساعدة المملكة على تحقيق أهدافها الوطنية من أجل تحقيق اقتصاد وطني مستدام."

الجدير بالذكر أن شركة (Beyon) وشركة مزاد هما إحدى شركات مجموعة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، حيث يتماشى ذلك مع أهداف ممتلكات في دعم وتعزيز فرص التعاون ما بين شركاتها المحلية.