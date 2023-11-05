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داخلية غزة: الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض

11/5/2023 10:10:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الداخلية في غزة إن عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفا بين شهيد ومفقود وجريح.


وأضافت في تصريحات صحفية " جيش الاحتلال لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش."


ونوهت أن الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا.


وتابعت "وسائل الإعلام عاجزة عن القيام بواجبها بسبب استهداف الصحفيين وصعوبة تنقلهم ونناشد الضمائر الحية الضغط لوقف العدوان الوحشي على شعبنا."


وأشارت أن الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات لتهجير سكان مدينة غزة.


وختمت "لن نتخلى عن القيام بواجبنا مهما استمر واشتد هذا العدوان."


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