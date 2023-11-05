داخلية غزة: الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الداخلية في غزة إن عدد ضحايا العدوان بلغ أكثر من 37 ألفا بين شهيد ومفقود وجريح.
وأضافت في تصريحات صحفية " جيش الاحتلال لا يستحق اسم جيش لأنه لا يملك أخلاقيات الجيوش."
ونوهت أن الاحتلال كثف في اليومين الماضيين استخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا.
وتابعت "وسائل الإعلام عاجزة عن القيام بواجبها بسبب استهداف الصحفيين وصعوبة تنقلهم ونناشد الضمائر الحية الضغط لوقف العدوان الوحشي على شعبنا."
وأشارت أن الاحتلال يستهدف مراكز الإيواء والمستشفيات لتهجير سكان مدينة غزة.
وختمت "لن نتخلى عن القيام بواجبنا مهما استمر واشتد هذا العدوان."
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