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الآثار النيابية تؤكد ضرورة إيجاد برنامج تسويقي سياحي

11/5/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحثت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب مجدي اليعقوب، آلية عملها للمرحلة المُقبلة.
وأكد اليعقوب أهمية العمل مع سُفراء الدول الشقيقة والصديقة والأجنبية المُعتمدين لدى الأردن، بهدف تشجيع السياحة، والعمل على خلق برنامج تسويقي سياحي، لجميع محافظات المملكة، خصوصًا أن الأردن بلد آمن ومستقر، ويتمتع بمناخ يُشجع على السياحة واستقبال مئات الآلاف من الزوار.
وشدد على ضرورة إزالة وتذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي بشكل عام، خصوصًا تلك المُتعلقة بترخيص "النُزل السياحي"، وما يواجه من مشاكل وتعقيدات، مؤكدًا أهمية إعداد الأرضية المُناسبة لـ"الحج المسيحي"، والتغلب عما يواجه الزائر، أكان محليًا أم أجنبيًا.
وأوضح اليعقوب أن "السياحة النيابية" ستواصل اجتماعاتها والتباحث مع كُل القطاعات المعنية، من أجل الوصول إلى آلية عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة.
بدورهم، قال أعضاء اللجنة النواب الحضور: عائشة الحسنات، نواش القواقزة، أيمن المدانات، هايل عياش، محمود الفرجات، ميرزا بولاد، عبدالحليم الحمود، إنه سيتم بحث جميع السبل التي من الممكن أن تشجع قطاع السياحة في الأردن، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه القطاع.
وأكدوا ضرورة العمل على خلق السياحة المستدامة، وتخطي الضغوطات العالمية والظروف الخارجية، والتي من شأنها التأثير سلبًا على السياحة بشكل عام، موضحين أن لدى الأردن سياحة ترفيهية وعلاجية ودينية، وهو ما يجعله بيئة جاذبة للسياحة.




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