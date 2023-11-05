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فيديو - تعرف على مفارز الهاون في سلاح المدفعية القسامي الذي يواصل دك العدو

11/5/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن مشاهد لمفارز الهاون في سلاح المدفعية القسامي الذي يواصل دك قوات العدو المتوغلة والمتحشدة بمئات قذائف الهاون.


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