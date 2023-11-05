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مستشفى شهداء الأقصى: عدد جثامين الشهداء التي وصلت بلغ 2100 والجرحى 5000

11/5/2023 10:10:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف مدير مستشفى شهداء الأقصى في غزة إياد الجعبري أن
عدد جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفى بلغ 2100 والجرحى 5000.


وقال الجعبري إن أكثر من 70% من الشهداء والجرحى الذين استقبلناهم من الأطفال والنساء.


وأضاف أن المستشفى استقبل 52 شهيدا وعشرات الجرحى إثر مجزرة الاحتلال في مخيم المغازي.

وأشار الجعبري إلى أن المستشفى لم يعد قادرا على تقديم أدنى الخدمات وانهار أمام عدد الجرحى.

وبيّن أن المستشفى يستقبل عددا كبيرا من الجرحى تجاوز طاقته الاستيعابية بأضعاف مضاعفة.


وطالب الجعبري المجتمع الدولي بالإسراع بإنقاذ القطاع الصحي في غزة قبل فوات الأوان.

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