ابرز مطالب الرئيس عباس من وزير خارجة الولايات المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى ابرز القضايا التي ناقشها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الامريكي انطوني بلينكن حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة و وقف القتل الهمجي لابناء شعبنا الذي تنفذه اسرائيل.

واكدت المصادر ان ابرز ما طالب به الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وقف العدوان

مشيرا الى الى ان حجم القتل والدمار مرعب

ويستدعي وقف فوري لهذا العدوان.

كما شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على اهمية كسر الحصار المفروض على غزة و ادخال المساعدات بشكل فوري.



وعبر الرئيس عباس عن رفض القيادة الفلسطينية لمشاريع التهجير بالمطلق الى جانب رفض قرصنه الاموال الفلسطينية.

كما اكد الرئيس عباس على ضرورة وقف القتل في الضفه من قبل جيش الاحتلال وارهاب المستوطنيين الذين ينفذون اعتداءاتهم بحراسة جيش الاحتلال.

واكد الرئيس عباس لوزير خارجية امريكا ان الحل سياسي هو الطريق الاسرع والاسلم للاستقرار وان كل الحلول الامنيه السابقه فشلت مشددا على اهمية

تنفيذ حل سياسي يقود الى

تحقيق سلام شامل وعادل يشمل غزه القدس الضفه

موضحا انه

لا يمكن ان نقبل بحلول مجزوءة لغزه فقط.

كما اكد الرئيس عباس على ان العنوان لتمثيل الشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير ولن نقبل بديل اخر كما انهم لن يقبلوا اعاده احتلال غزة تحت اي مسمى كان.

واكد على ضرورة واهمية

عقد مؤتمر دولي للسلام للتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه كما طالب الرئيس بضمانات دوليه لحل سياسي يقود ااقامة دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد.