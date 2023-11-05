الإثارة تتواصل في حلبة البحرين بانطلاق تجارب المبتدئين لبطولة العالم للتحمل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) انطلقت اليوم "الاحد" على مضمار حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" تجارب السائقين المبتدئين لبطولة العالم للتحمل لموسم 2023، والتي اختتمت فعالياتها في البحرين قبل ايام.





وانطلقت التجارب اليوم خلال فترتين الأولى من 10 صباحا وحتى 12 مساء والفترة الأخرى من 2 مساء وحتى 4 مساء واشترك في هذه التجارب مجموعة من السائقين المبتدئين على متن 18 سيارة، وذلك ضمن فئة الهايبر وفئة LMP2، وفئة LMGTE Am.





وخلال الفترة الصباحية تمكن فريق هيرتز تيم جوتا من تحقيق أسرع زمن وذلك في دقيقة و48.625 ثانية منهيا 27 لفة، وجاء فريق كاديلاك ريسنغ في المركز الثاني وبفارق 0.819 ثانية وإنهاء 36 لفة، بينما جاء فريق فيراري أيه أف كورس ثالثا بزمن دقيقة و49.560 ثانية.





أما الفترة المسائية فتصدرها فريق فيراري أيه أف كورس بعد انهائهم 49 لفة ومحققين وقتا وقدره دقيقة و48.559 ثانية، وفي المركز الثاني فريق هيرتز تيم جوتا بفارق 0.571 ثانية وبعد انهائهم 13 لفة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق بروتون كومبيتشين وانهوا 61 لفة مسجلين أسرع زمن في دقيقة و50.308 ثانية.





وجدير بالذكر أن البطولة العالمية للتحمل انطلقت في حلبة البحرين الدولية كجولة ختامية للموسم الحادي عشر من البطولة من خلال سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات والذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة تحدي البورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند للبطولة العالمية.