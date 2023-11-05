الإثارة تتواصل في حلبة البحرين بانطلاق تجارب المبتدئين لبطولة العالم للتحمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلقت اليوم "الاحد" على مضمار حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" تجارب السائقين المبتدئين لبطولة العالم للتحمل لموسم 2023، والتي اختتمت فعالياتها في البحرين قبل ايام.
وانطلقت التجارب اليوم خلال فترتين الأولى من 10 صباحا وحتى 12 مساء والفترة الأخرى من 2 مساء وحتى 4 مساء واشترك في هذه التجارب مجموعة من السائقين المبتدئين على متن 18 سيارة، وذلك ضمن فئة الهايبر وفئة LMP2، وفئة LMGTE Am.
وخلال الفترة الصباحية تمكن فريق هيرتز تيم جوتا من تحقيق أسرع زمن وذلك في دقيقة و48.625 ثانية منهيا 27 لفة، وجاء فريق كاديلاك ريسنغ في المركز الثاني وبفارق 0.819 ثانية وإنهاء 36 لفة، بينما جاء فريق فيراري أيه أف كورس ثالثا بزمن دقيقة و49.560 ثانية.
أما الفترة المسائية فتصدرها فريق فيراري أيه أف كورس بعد انهائهم 49 لفة ومحققين وقتا وقدره دقيقة و48.559 ثانية، وفي المركز الثاني فريق هيرتز تيم جوتا بفارق 0.571 ثانية وبعد انهائهم 13 لفة، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق بروتون كومبيتشين وانهوا 61 لفة مسجلين أسرع زمن في دقيقة و50.308 ثانية.
وجدير بالذكر أن البطولة العالمية للتحمل انطلقت في حلبة البحرين الدولية كجولة ختامية للموسم الحادي عشر من البطولة من خلال سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات والذي انطلق نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب انطلاق الجولة الافتتاحية لبطولة تحدي البورش كاريرا الشرق الأوسط كسباق مساند للبطولة العالمية.
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