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مشاركون: منتدى الأعمال البحريني الكوري الجنوبي فرصة للاستثمار في المجالات المختلفة

11/5/2023 10:05:23 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن هندي رئيس جمعية الصداقة البحرينية لكوريا الجنوبية، عمق العلاقة التجارية والاجتماعية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وقال إن كوريا الجنوبية تعتبر حليفا تجاريا فعالا لمملكة البحرين، متوقعا مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة القادمة، الذي بلغ 550 مليون دولار أمريكي عام 2022.

وفي لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين بمناسبة عقد النسخة الخامسة من منتدى الأعمال البحريني الكوري الجنوبي، الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية الصداقة البحرينية الكورية في مملكة البحرين، أشار بن هندي إلى تنوع مجالات التعاون التجاري والاجتماعي والثقافي والسياحي والطبي والتكنولوجي والاتصالات والمعلومات والإلكترونيات والسيارات المتنقلة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، موضحا أن صادرات البحرين الرئيسية إلى جمهورية كوريا هي الألومنيوم وخام الحديد، في حين تستورد البحرين السيارات والهواتف المحمولة والبطاقات الذكية ومصابيح LED.

وتوقع بن هندي بدء مرحلة من الانتعاش والعمل بوتيرة أسرع وأكبر من أجل زيادة فرص الاستثمار، وقال إن مملكة البحرين تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتتوافر فيها القوانين المتقدمة والتشريعات القوية التي تجذب وتحمي الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بيبل آند تكنولوجي" انطونيو هونغ، الذي يزور البحرين لأول مرة، أهمية موقع البحرين الاستراتيجي في المنطقة إذ تتوسط دول الخليج العربي، معربا عن تطلعه إلى إيجاد قنوات اتصال ومشاريع مشتركة بين البلدين خصوصا في مجال التكنولوجيا والأعمال، فالتطورات العالمية في هذا الحقل كثيرة، وثمة آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين.

بدوره قال سون تيك كانغ محترف بإحدى فرق العمل في شركة LG CNS، أنه يتواجد في مملكة البحرين لأكثر من 10 سنوات، مؤكدا أن المملكة تمثل فرصة رائعة للتوسع في الأعمال المختلفة، وأشاد باهتمام جمهورية كوريا بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إن المرحلة المقبلة ستكون غنية بالمشاريع والأعمال المشتركة.

وأكدت منال الفايز مديرة معهد الخليج لتدريب فنون الطهي، أن جمهورية كوريا تملك الكثير من الإمكانيات المتعلقة بواقع الأعمال والثقافة والفرص وطبيعة الأنشطة فيها، ويقابل هذا التنوع غنى حضاري في مملكة البحرين يمكن من التعاون والبناء والتغيير، فهناك آفاق واعدة لتطوير الأعمال، ويعتبر هذا المنتدى فرصة كبيرة للاستثمار والتوسع في المجالات المختلفة، معربة عن اهتمامها الكبير بمجال الأعمال في كوريا الجنوبية.

وقالت بدور جمالي من شركة الحل الأمثل للخدمات المحاسبية، التي تشارك في المنتدى البحريني الكوري لأول مرة، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لدعم المشاريع المقامة بين البلدين، ويتيح المجال للتعرف على أعمال الشركات المختلفة في مجالات متنوعة وبأساليب جديدة، فالمنتدى يناقش ويقدم كيفية بناء الشراكات في الأعمال وسبل تطوير العمل فيها، مؤكدة تلمسها لوجود فرص واعدة في عالم التجارة وريادة الأعمال.

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