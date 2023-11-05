مشاركون: منتدى الأعمال البحريني الكوري الجنوبي فرصة للاستثمار في المجالات المختلفة

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- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن هندي رئيس جمعية الصداقة البحرينية لكوريا الجنوبية، عمق العلاقة التجارية والاجتماعية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، وقال إن كوريا الجنوبية تعتبر حليفا تجاريا فعالا لمملكة البحرين، متوقعا مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القليلة القادمة، الذي بلغ 550 مليون دولار أمريكي عام 2022.
وفي لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين بمناسبة عقد النسخة الخامسة من منتدى الأعمال البحريني الكوري الجنوبي، الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية الصداقة البحرينية الكورية في مملكة البحرين، أشار بن هندي إلى تنوع مجالات التعاون التجاري والاجتماعي والثقافي والسياحي والطبي والتكنولوجي والاتصالات والمعلومات والإلكترونيات والسيارات المتنقلة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، موضحا أن صادرات البحرين الرئيسية إلى جمهورية كوريا هي الألومنيوم وخام الحديد، في حين تستورد البحرين السيارات والهواتف المحمولة والبطاقات الذكية ومصابيح LED.
وتوقع بن هندي بدء مرحلة من الانتعاش والعمل بوتيرة أسرع وأكبر من أجل زيادة فرص الاستثمار، وقال إن مملكة البحرين تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتتوافر فيها القوانين المتقدمة والتشريعات القوية التي تجذب وتحمي الاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة "بيبل آند تكنولوجي" انطونيو هونغ، الذي يزور البحرين لأول مرة، أهمية موقع البحرين الاستراتيجي في المنطقة إذ تتوسط دول الخليج العربي، معربا عن تطلعه إلى إيجاد قنوات اتصال ومشاريع مشتركة بين البلدين خصوصا في مجال التكنولوجيا والأعمال، فالتطورات العالمية في هذا الحقل كثيرة، وثمة آفاق كبيرة للتعاون بين البلدين.
بدوره قال سون تيك كانغ محترف بإحدى فرق العمل في شركة LG CNS، أنه يتواجد في مملكة البحرين لأكثر من 10 سنوات، مؤكدا أن المملكة تمثل فرصة رائعة للتوسع في الأعمال المختلفة، وأشاد باهتمام جمهورية كوريا بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إن المرحلة المقبلة ستكون غنية بالمشاريع والأعمال المشتركة.
وأكدت منال الفايز مديرة معهد الخليج لتدريب فنون الطهي، أن جمهورية كوريا تملك الكثير من الإمكانيات المتعلقة بواقع الأعمال والثقافة والفرص وطبيعة الأنشطة فيها، ويقابل هذا التنوع غنى حضاري في مملكة البحرين يمكن من التعاون والبناء والتغيير، فهناك آفاق واعدة لتطوير الأعمال، ويعتبر هذا المنتدى فرصة كبيرة للاستثمار والتوسع في المجالات المختلفة، معربة عن اهتمامها الكبير بمجال الأعمال في كوريا الجنوبية.
وقالت بدور جمالي من شركة الحل الأمثل للخدمات المحاسبية، التي تشارك في المنتدى البحريني الكوري لأول مرة، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة لدعم المشاريع المقامة بين البلدين، ويتيح المجال للتعرف على أعمال الشركات المختلفة في مجالات متنوعة وبأساليب جديدة، فالمنتدى يناقش ويقدم كيفية بناء الشراكات في الأعمال وسبل تطوير العمل فيها، مؤكدة تلمسها لوجود فرص واعدة في عالم التجارة وريادة الأعمال.
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