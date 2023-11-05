«المتحدي والواثق» يسيطران على ناموس الحول والزمول بالمرموم

سيطر شعارا «المتحدي والواثق» على قمة الأشواط الرئيسية لتحديات سن الحول والزمول، التي أقيمت على ميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح أمس، وذلك ضمن سباقات المرموم، التي يشرف عليها وينظمها نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست نخبة الهجن العربية الأصيلة على مدار ستة عشر شوطاً، لمسافة ثمانية كيلو مترات.

وجاء الظهور قوياً في الشوط الأول للحول المحليات عن طريق «الشندغة» بألوان شعار المتحدي سالم سعيد منانة الكتبي، والتي حققت زمناً بلغ 13:06:0 دقيقة، وأضاف الشعار ذاته الناموس الثاني، وكان هذه المرة عن طريق «سلطانة»، التي تربعت على عرش الحول المهجنات، بعد أن وصلت لخط النهاية في توقيت بلغ 12:58:5 دقيقة.

وازدانت الصدارة في تحديات الزمول بشعار الواثق حمد راشد غدير الكتبي، الذي قاد «الزواري» لقمة الزمول المحليات في زمن وقدره 13:19:0 دقيقة.

وسجل الشوط الرابع والمخصص للزمول المهجنات الظهور الأول للأسطورة «مهند»، الذي نجح في حسم أولى معاركه في موسم سباقات الهجن بالمرموم بتوقيت وقدره 13:20:5 دقيقة.

«دجلة» و«مقداد»

دشنت هجن أبناء القبائل، بميدان المرموم، صباح أول من أمس، أول تحدياتها لمسافة ثمانية كيلو مترات، وذلك من خلال تحديات سن الثنايا، التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً، بمشاركة واسعة من الشعارات المختلفة، وأقيم السباق تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

وتمكن شعار الشاعر من حسم أولى المعارك،والتي خصصت للثنايا البكار المحليات، وذلك بواسطة «دجلة» لسعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي، والتي حسمت معركتها الشرسة في زمن وقدره 12:48:3 دقيقة.

أما ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات فقد ذهب إلى شعار منطقة المدام الكبير المملوك لسيف علي راشد سويلم، الذي قدم «وجدان»، التي سجلت زمناً بلغ 12:52:5 دقيقة.

وأهدى «مقداد» ناموساً جديداً إلى مالكه سيف أحمد محمد القبيسي، وذلك بعد حصده صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن وقدره 13:03:8 دقيقة.

وكان شعار الشبل سالم أحمد محمد دري الفلاحي هو صاحب الريادة والصدارة في رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات بواسطة «محراق»، الذي تمكن من الوصول لخط النهاية في زمن وقدره 12:53:2 دقيقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز