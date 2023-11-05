تحدي قمم الإمارات يختتم مرحلته الأولى بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة

شارك أكثر من 400 متسابق ومتسابقة أمس السبت في المرحلة الأولى من تحدي "قمم الإمارات"، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، على قمة جبل جيس بإمارة رأس الخيمة.

ويهدف التحدي لتعزيز مكانة الإمارات في مجال رياضة التسلق والهايكينج لما تمتلكه الدولة من مقومات طبيعية ومسارات جبلية متنوعة مؤهلة لاستضافة هذا النوع من الرياضات.

وتضمن التحدي 4 فئات عمرية على مساري "الجري الجبلي" و"المشي/ الهايكنج"، من مختلف الجنسيات، وبلغت نسبة المشاركة النسائية أكثر من 35 %، وتجاوزت نسبة المشاركين الإماراتيين في المرحلة الأولى 75 % من إجمالي المشاركين.

وأطلق الشيخ عمر بن صقر القاسمي شارة بدء السباق للمرحلة الأولى من الجري الجبلي، بطول 10 كم على مسار قمة جبل جيس، وتلاه المشاركون في تحدي الهايكنج.

وحمل التحدي في دورته الأولى، التي انطلقت تزامنا مع يوم الاحتفال بيوم العلم في الدولة شعار "ارفعه عاليا.. ارفعه بفخر" احتفاء بعلم الدولة.

وأكدت خلود الجنيبي أمين عام اتحاد الرياضة للجميع، أن الجهة المنظمة اتخذت كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين، بمشاركة دوريات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وسيارات من الإسعاف الوطني في الإمارة، كما شهد التحدي نحو 60 متطوعاً من فريق زايد للبحث والإنقاذ وفريق أبو ظبي التطوعي، قدموا المساندة والدعم طيلة السباق.

وأوضحت أن التحدي يتيح للجميع من رياضيين محترفين وهواة المشاركة في باقي مراحله؛ حيث تنطلق المرحلة الثانية يوم السبت المقبل على جبل حتا في دبي، وينتقل بعدها بين 5 قمم جبال في الإمارات مرورا بجبل الرهام في الفجيرة بالمرحلة الثالثة في 18 نوفمبر الجاري ثم على قمة جبل الرابي بالشارقة في 25 نوفمبر، وانتهاءً بقمة جبل حفيت بمدينة العين في 2 ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز