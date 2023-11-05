ختام البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست على كاسر الأمواج

أسدل الستار على البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، مساء أول من أمس، على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع الحديث، وذلك وسط احتفالية أنيقة أقيمت في الختام مع توزيع الجوائز والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة العالمية.

نجاح

وحققت البطولة نجاحاً كبيراً على مدار إقامتها طوال أكثر من أسبوع، حيث انطلقت في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي بمشاركة 170 متسابقاً من 28 دولة نافست على المراكز الأولى في أكثر من فئة على مستوى الفردي والفرق.

وجاء في المركز الأول على مستوى الفرق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وحل ثانياً منتخب إيطاليا، وثالثاً منتخب تايلاند، وعلى مستوى الفائزين عن قارة آسيا حل في المركز الأول فريق تايلاند، وثانياً سنغافورة، وثالثاً منتخب الإمارات متساوياً في النقاط مع ماليزيا، كما حل في الأوائل عن أوشيانيا منتخبا أستراليا ونيوزيلندا مناصفة.

وحقق المنتخب التايلاندي المركز الأول في المجموع العام للمنافسة عن الفرق، حيث توج باللقب بعد منافسة قوية في اليوم المخصص للفرق.

الأفضل

وفي فئة الفتيات حققت المركز الأول من إيطاليا سارة أنزيلوتي، وحلت ثانياً من البرازيل لورا نيفيس، وثالثاً من إيطاليا أنا كايرا، وفي فئة الأفضل عن آسيا حقق المركز الأول من أستراليا أوجوستاس بيولفيداز، وحل ثانياً من نيوزلندا جاك ديكي، وثالثاً من نيوزلندا ويل فايف، وفي الأسطول البرونزي تمكن من تحقيق المركز الأول من السويد لوفيسا أرنيل، وجاء في المركز الأول في الأسطول الفضي من ماليزيا محمد حيلفي، وحل في المركز الأول في الأسطول الذهبي ماتيا دي مارتينو من إيطاليا.

وكان التفوق بتحقيق المركز الأول عن الفردي للبحار الأفضل من نصيب إيثان شيا من سنغافورة.

وكرم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان الشركاء الاستراتيجيين للنادي والرعاة في الختام، حيث تم تكريم مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للرياضات البحرية، وبنك المارية المحلي، والهيئة العامة للرياضة، ومنظمة الأيودا، والاتحاد العربي للشراع الحديث، واتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

تكريم

من جهته، توجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر لكل الفرق المشاركة في المنافسة الدولية والحضور المتميز لأفضل البحارة عبر السباقات المختلفة، وقال: على مدار أيام شاهدنا التحديات المتنوعة بين المنتخبات والفرق الأفضل على مستوى آسيا والدول المطلة على المحيط أيضاً.

وبارك الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نتيجة فريق الإمارات وحلوله ثالثاً من خلال الترتيب العام للفرق، وقال: حصد أبطالنا مركزاً جيداً في المسابقة، وحققوا أيضاً الهدف الأساسي بالوجود في البطولة، وهو الاحتكاك مع بقية الفرق واكتساب خبرة ومهارة أكبر في مسيرتهم الرياضية، هم لا يزالون في المراحل الأولى من المشاركات في الشراع الحديث، وتنتظرهم سنوات طويلة من المشاركات والعطاء في مختلف فئات الشراع. وأضاف: ننظر لهم بوصفهم أبطالاً قادمين في المستقبل للرياضة الإماراتية البحرية، وقدرات قوية سيكون لها إسهامات بكل تأكيد في حصد المراكز والإنجازات.

سعادة

من ناحيته، عبّر الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان عن السعادة الكبيرة بأن يتابع تنظيم البطولة وما وجده من قدرات متفوقة وكبيرة عبر المنافسة، وقال: نوجه الشكر إلى القائمين على التحدي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونشكرهم على تقديم هذه اللوحة الراقية في الاستضافة والتنظيم، تابعنا واحدة من أجمل البطولات وأكثرها نشاطاً في فئة الأوبتمست، خاصة مع العدد الكبير للمشاركين من فرق ومنتخبات الصف الأول. وأضاف: شاهدنا حضوراً دولياً رائعاً ولقاء محبة وتعاون بين كل المنتخبات، تابعنا الاستعدادات، والتنظيم ليس غريباً على إمارة أبوظبي، ونشاهد الإمكانات التي قاموا بها من خلال البطولة والمجهود الكبير في تعريف المشاركين أيضاً بقيمة وغنى التراث الإماراتي.

مراسم

بدوره، بارك الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم النجاح الكبير للبطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، والقدرات الكبيرة التي قدمتها اللجنة المنظمة، وقال: تابعنا سباقات جميلة في اليوم الأخير، وأيضاً مراسم حفل الختام وما رافقه من فقرات مميزة. وأضاف: نشكر كل الدول المشاركة، ونشيد بما قدموه من جهود ومنافسة قوية.

وكان الختام مع مراسم ختام البطولة كي يقوم منتخب الإمارات بتسليم علم البطولة إلى منتخب الهند، الذي يستضيف منافسات الدورة المقبلة من البطولة العام المقبل.

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