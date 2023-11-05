حمدان بن محمد يطلق التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الأكبر من نوعه عالمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،
اليوم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الأكبر من نوعه عالمياً.
ودون سموه عبر منصة إكس: "ضمن مساعينا لترسيخ مكانة دبي وجهةً لأفضل العقول ومنصة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، نُطلق اليوم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي... التحدي الأكبر من نوعه عالمياً مفتوح أمام الجميع ضمن 3 فئات رئيسية هي الأدب والفن والبرمجة، ونتطلع للقاء الفائزين وتكريمهم في“متحف المستقبل” في مايو 2024".
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