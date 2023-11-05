حمدان بن محمد يطلق التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الأكبر من نوعه عالمياً

أطلق

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي،

اليوم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي الأكبر من نوعه عالمياً.

ودون سموه عبر منصة إكس: "ضمن مساعينا لترسيخ مكانة دبي وجهةً لأفضل العقول ومنصة للشركات الناشئة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي، نُطلق اليوم التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي... التحدي الأكبر من نوعه عالمياً مفتوح أمام الجميع ضمن 3 فئات رئيسية هي الأدب والفن والبرمجة، ونتطلع للقاء الفائزين وتكريمهم في“متحف المستقبل” في مايو 2024".

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