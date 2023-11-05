الشرطة الألمانية تنهي احتجاز أب لابنته في مطار هامبورغ

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أنها أنهت عملية احتجاز أب لابنته البالغة أربع سنوات على مدرج مطار هامبورغ منذ مساء السبت، بعد توقيفه من دون أي مقاومة.

وقالت الشرطة، على منصة «إكس»، إن «عملية احتجاز الرهينة انتهت، وخرج الرجل من السيارة مع ابنته وأوقف من دون مقاومة»، مشيرةً إلى أن الطفلة «تبدو بخير». واستمرت العملية 18 ساعة.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، أنها تتفاوض مع رجل تركي مسلح لإقناعه بوضع حد لاحتجازه ابنته في سيارة بالقرب من طائرة تابعة للخطوط التركية اقتحم الرجل، البالغ 35 عاماً، مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء أمس، بسيارته مطلقاً عيارات نارية، واحتجز ابنته البالغة أربع سنوات فيها في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.

وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته في شأن حق حضانة الطفلة، وأنه خطف الطفلة من منزل والدتها. وفي البداية، طلب هذا الأب، تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا.

وقالت الشرطة، عبر حسابها على «إكس» سابقاً: «نعتقد راهناً أن بحوزته سلاحاً محشواً بالرصاص، وربما متفجرات»، لا يمكن تحديد طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة.

وتوقفت حركة الملاحة في مطار هامبورغ منذ مساء أمس.

واقتحم الرجل مدرج المطار، مساء أمس، بعد تحطيمه حاجزاً عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.

وكانت الزوجة أبلغت الشرطة باختطاف الطفلة من منزلها في شتاده، على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.

ومساء أمس، اضطرت 17 طائرة كان من المقرر أن تهبط في مطار هامبورغ تحمل 3200 راكب، إلى تغيير مسارها.

أما الرحلات التي كانت مقررة اليوم من حيث المبدأ فيبلغ عددها 286 وينبغي أن تنقل 34500 مسافر.

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