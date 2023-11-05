Sunday, 05 November 2023 06:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة الألمانية تنهي احتجاز أب لابنته في مطار هامبورغ

11/5/2023 10:00:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أنها أنهت عملية احتجاز أب لابنته البالغة أربع سنوات على مدرج مطار هامبورغ منذ مساء السبت، بعد توقيفه من دون أي مقاومة.

وقالت الشرطة، على منصة «إكس»، إن «عملية احتجاز الرهينة انتهت، وخرج الرجل من السيارة مع ابنته وأوقف من دون مقاومة»، مشيرةً إلى أن الطفلة «تبدو بخير». واستمرت العملية 18 ساعة.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في وقت سابق اليوم، أنها تتفاوض مع رجل تركي مسلح لإقناعه بوضع حد لاحتجازه ابنته في سيارة بالقرب من طائرة تابعة للخطوط التركية اقتحم الرجل، البالغ 35 عاماً، مدخل المطار قرابة الساعة الثامنة مساء أمس، بسيارته مطلقاً عيارات نارية، واحتجز ابنته البالغة أربع سنوات فيها في محاولة منه لأخذها إلى تركيا.

وأوضحت السلطات أن الرجل على خلاف مع زوجته في شأن حق حضانة الطفلة، وأنه خطف الطفلة من منزل والدتها. وفي البداية، طلب هذا الأب، تمكينه من الانتقال بالطائرة إلى تركيا.

وقالت الشرطة، عبر حسابها على «إكس» سابقاً: «نعتقد راهناً أن بحوزته سلاحاً محشواً بالرصاص، وربما متفجرات»، لا يمكن تحديد طبيعتها الدقيقة في هذه المرحلة.

وتوقفت حركة الملاحة في مطار هامبورغ منذ مساء أمس.

واقتحم الرجل مدرج المطار، مساء أمس، بعد تحطيمه حاجزاً عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء وألقى زجاجتين حارقتين، بحسب الشرطة.

وكانت الزوجة أبلغت الشرطة باختطاف الطفلة من منزلها في شتاده، على مسافة نحو 30 كيلومترا من هامبورغ.

ومساء أمس، اضطرت 17 طائرة كان من المقرر أن تهبط في مطار هامبورغ تحمل 3200 راكب، إلى تغيير مسارها.

أما الرحلات التي كانت مقررة اليوم من حيث المبدأ فيبلغ عددها 286 وينبغي أن تنقل 34500 مسافر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05112023000110011019ID1107375048

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث