التوقيت الصيفي والشتوي.. فكرة أمريكية لصيد الحشرات وألمانية لتوفير الكهرباء وطبقته بريطانيا في مصر

في يوم الأحد الخامس من نوفمبر الجاري، سيقوم معظم الأمريكيين ‏بتأخير وقتهم ساعة واحدة. وهذا يعني إضافة ساعة من النوم.‏

قدم بنيامين فرانكلين، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، لأول مرة فكرة التوقيت الصيفي في مقال نشر عام 1784 ‏بعنوان «مشروع اقتصادي».‏

لكن المفهوم الحديث لفكرة التوقيت الصيفي والشتوي يعود الفضل فيها إلى جورج ‏هدسون، عالم الحشرات النيوزيلندي، الذي اقترح في عام 1895 «تغيير الوقت لمدة ‏ساعتين حتى يتمكن من الحصول على المزيد من الساعات بعد العمل في ضوء ‏النهار للذهاب لصيد الحشرات في الصيف.‏

وعاد تطبيق الفكرة في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى كوسيلة ‏لتوفير الطاقة. وكانت الفكرة هي أن الناس سيقضون وقتاً أطول في الخارج ووقتاً ‏أقل في الداخل بمنازلهم، وبالتالي الحفاظ على الكهرباء.‏

‏ولكن تم ذلك خلال فصل الصيف فقط، وإلا، فسيتعين على المزارعين أن ‏يستيقظوا ويبدأوا الزراعة في الظلام ليكونوا على الجدول الزمني نفسه مثل أي ‏شخص آخر.‏

وأقر الكونغرس الأمريكي قانون «التوقيت الصيفي» في عام 1918. ولكن بعد انتهاء الحرب، ‏تركت لحكومات الولايات أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في تغيير الوقت من ‏عدمه.‏

ولم يصبح التوقيت الصيفي قانوناً رسمياً في أمريكا حتى عام 1966، بموجب ‏قانون التوقيت الموحد.‏

ووفقاً لوزارة النقل الأمريكي، يقلل التوقيت الصيفي من الجريمة، ويحافظ على الطاقة، بل ‏وينقذ الأرواح ويمنع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، نظراً لأن المزيد من ‏الناس يسافرون من وإلى الأماكن خلال وضح النهار.‏

ومع ذلك، ليس الجميع من مؤيدي التوقيت الصيفي، فقد يؤدي تقديم الوقت ساعة ‏إلى خسارة ساعة من النوم، ومن ثم الإضرار بإنتاجية العمال.‏

وقد أظهرت الدراسات أن ليلة واحدة من عدم الحصول على نوم مناسب يمكن أن ‏يكون لها آثار مضاعفة مثل أن تجعلك تشعر بالجوع أكثر من المعتاد، وتضعك في ‏خطر أكبر للحوادث أثناء القيادة والعمل، ويمكن أن تقلل من تركيزك ويمكن أن ‏تجعلك تشعر بالتعب وأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.‏





ألمانيا وأوروبا

وفي ألمانيا نفذت الفكرة لأول مرة في 30 أبريل 1916، من خلال قرار القيصر الألماني «فيلهلم الثاني»، تقديم الساعات لأول مرة من أجل توفير الطاقة خلال الحرب العالمية الأولى، وفي العام نفسه اتخذت بريطانيا وفرنسا، القرار نفسه.

وتم إلغاء التوقيت الصيفي في عام 1919، لأنه لم يكن محبوباً في تلك الفترة، لكنهم أعادوا العمل به مرة أخرى في عام 1940.

ويجري العمل بالتوقيت الصيفي في كل دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، ومستمر حتى الآن، وتوجد بلاد خارج الاتحاد الأوروبي تستخدم التوقيت الصيفي مثل الولايات المتحدة ما عدا ولاية (أريزونا) وإيران والأردن وكندا وأستراليا.





مصر

يرجع تاريخ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر عندما طبقه الاحتلال البريطاني في حقبة الأربعينات، وألغي عام 1945.

وعاد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مرة أخرى، ابتداءً من عام 1957 ليمتد من شهر مايو حتى سبتمبر، واستمر حتى ألغي مرة أخرى في عام 1975.

أعادت الحكومة المصرية العمل به مرة أخرى عام 1982، ليستمر 3 سنوات، قبل إلغائه للمرة الثالثة في عام 1985.

ثم صدر قرار بإعادة التوقيت الصيفي مجدداً في عام 1988 ليستمر خلال الفترة من أول مايو حتى سبتمبر باستثناء شهر رمضان الكريم.

استمر التوقيت الصيفي خلال الفترة من آخر أبريل حتى نهاية أكتوبر في حقبة التسعينات، قبل إلغائه مرة أخرى في عام 2011، ثم إعادة العمل به في 2014.

وفي عام 2015 تم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي ليستمر التوقف حوالي 9 سنوات، حتى صدور القرار الجديد من الحكومة في العام 2023 بإعادة العمل بالتوقيت الصيفي مرة أخرى.