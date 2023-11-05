د.زولتان سوبيكز يقضي اسبوعاً علمياً في عمان الأهلية ضمن برامج إير

MENAFN - Khaberni) خبرني - ضمن برامج تنقل موظفي إيراسموس للتدريب ، اختتم الدكتور زولتان سوبيكز من جامعة جون فون نيومان في كيكسكيميت بهنغاريا " المجر" زيارته إلى جامعة عمان الأهلية، وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج التبادل الثقافي والأكاديمي المدعومة من إيراسموس.



وخلال الزيارة التقى مع نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود ، بحضور نائب مدير مركز الارتباط العالمي الدكتورة فيروز أبو سويلم ،وتم الاتفاق على متابعة البرنامج التنفيذي للاتفاقية الذي يتضمن محاضرات مشتركة بين الجامعتين والمشاركة في الأبحاث والمشاريع العلمية والزيارات الاكاديمية بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعتين والتبادل الطلابي.

يذكر أن جامعة عمان الأهلية تحرص على توطيد العلاقات الثنائية مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تحديث الخطط الدراسية وتدويل البرامج الاكاديمية.



هذا وأشار نائب الرئيس ومدير مركز الارتباط العالمي الاستاذ الدكتور أنس السعود الى

ان هنالك ما يزيد عن الثلاثين طالباً وطالبة من جامعة عمان الأهلية يقضون فصلاً أكاديمياً من دراستهم سنوياً في جامعات مرموقة في بريطانيا وايطاليا ورومانيا وصربيا والمانيا ضمن برامج إيراسموس المدعومة كلياً.

وأضاف : أن مركز الارتباط العالمي في الجامعة يعمل حالياً على زيادة هذه الأعداد بهدف اعطاء طلبة الجامعة فرصة للتبادل الأكاديمي والتعرف على مختلف الثقافات في مختلف دول العالم.