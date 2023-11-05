دييغو سيميوني يحسم مصيره مع أتلتيكو مدريد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حسم مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، مصيره مع الفريق أخيراً، بعدما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بتمديد عقده والبقاء لمدة أطول، وبذلك ستستمر رحلة المدرب الأرجنتيني الأكثر نجاحاً مع نادي "الروخيبلانكوس" خلال الـ120 سنة الماضية.
ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، الأحد، فإن المدرب دييغو سيميوني اتفق مع نادي أتلتيكو مدريد على تمديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة، أي سيستمر مع فريق العاصمة الإسبانية حتى عام 2027، وجاء ذلك بعد اجتماع إدارة النادي بقيادة الرئيس، جيل مارين، مع شقيقة سيميوني ووكيلة أعماله، ناتاليا سيميوني، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني وافق على تخفيض راتبه البالغ 16 مليون يورو من أجل الاستمرار مع نادي أتلتيكو مدريد الذي يعمل على مواجهة الوضع الاقتصادي، وكان الاختلاف الوحيد بين الطرفين هو مدة العقد، إذ قدمت إدارة النادي الإسباني عرضاً لمدة 3 مواسم، في حين أراد سيميوني تمديد عقده لموسمين فقط، قبل قبول الأخير لاقتراح مسؤولي فريق أتلتيكو مدريد.
وسيسمح العقد الجديد لسيميوني بالبقاء مع نادي أتلتيكو مدريد لفترة ستصل إلى حوالى 15 سنة، وهو الذي تولى قيادة الفريق بداية من يوم 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2011، وحقق معه 8 ألقاب كاملة، تمثلت في حصده لبطولات الدوري الإسباني والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مرتين، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2014 قبل خسارته أمام جاره ريال مدريد.
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