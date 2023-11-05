دييغو سيميوني يحسم مصيره مع أتلتيكو مدريد

MENAFN - Khaberni) خبرني - حسم مدرب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، مصيره مع الفريق أخيراً، بعدما توصل الطرفان لاتفاق يقضي بتمديد عقده والبقاء لمدة أطول، وبذلك ستستمر رحلة المدرب الأرجنتيني الأكثر نجاحاً مع نادي "الروخيبلانكوس" خلال الـ120 سنة الماضية.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، الأحد، فإن المدرب دييغو سيميوني اتفق مع نادي أتلتيكو مدريد على تمديد عقده لمدة 3 سنوات قادمة، أي سيستمر مع فريق العاصمة الإسبانية حتى عام 2027، وجاء ذلك بعد اجتماع إدارة النادي بقيادة الرئيس، جيل مارين، مع شقيقة سيميوني ووكيلة أعماله، ناتاليا سيميوني، على أن يكون الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني وافق على تخفيض راتبه البالغ 16 مليون يورو من أجل الاستمرار مع نادي أتلتيكو مدريد الذي يعمل على مواجهة الوضع الاقتصادي، وكان الاختلاف الوحيد بين الطرفين هو مدة العقد، إذ قدمت إدارة النادي الإسباني عرضاً لمدة 3 مواسم، في حين أراد سيميوني تمديد عقده لموسمين فقط، قبل قبول الأخير لاقتراح مسؤولي فريق أتلتيكو مدريد.

وسيسمح العقد الجديد لسيميوني بالبقاء مع نادي أتلتيكو مدريد لفترة ستصل إلى حوالى 15 سنة، وهو الذي تولى قيادة الفريق بداية من يوم 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2011، وحقق معه 8 ألقاب كاملة، تمثلت في حصده لبطولات الدوري الإسباني والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مرتين، بالإضافة إلى كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2014 قبل خسارته أمام جاره ريال مدريد.