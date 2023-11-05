دوري أبطال آسيا.. العين والاتحاد يبحثان عن حسم التأهل والنصر للتمسك بالصدارة

يبحث الاتحاد السعودي والعين الاماراتي لحسم تأهلهما الى الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يتواجهان مع القوة الجوية العراقي والفيحاء السعودي تواليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة الاثنين.

ويتأهل صاحب المركز الاول من كل من المجموعات العشر (غرب وشرق) مباشرة الى الدور الثاني، وينضم اليهم أفضل ستة اندية احتلت المركز الثاني.

وضمن المجموعة الثالثة، يتطلع الاتحاد الى حسم تأهله الى الدور الثاني عندما يواجه مضيفه القوة الجوية العراقي على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.

ويتربع الاتحاد على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة حيث فاز على ايه جي أم كاي الأوزبكي 3-0، وعلى القوة الجوية 1-0، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره فائزاً على سيباهان الإيراني 3-0 بعدما قام الاخير بوضع تمثال على مشارف ملعبه للجنرال الايراني قاسم سليماني الذي قتله الاميركيون في العراق، بينما يحتل القوة الجوية وصافة المجموعة برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع سيباهان 2-2، ثم الفوز على ايه جي ام كاي 2-1، قبل أن يخسر أمام الاتحاد 0-1.

ويحتاج الاتحاد لتحقيق الفوز مقابل تعادل او خسارة سيباهان امام اولماليك لضمان تأهله بشكل رسمي الى الادوار الاقصائية.

وتراجعت مستويات ونتائج الاتحاد في الفترة الأخيرة، فهو لم يحقق أي فوز في الدوري في آخر خمس مباريات، كما أنه لم يحقق الفوز على القوة الجوية إلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه يطمح اليوم في تجاوز تلك الظروف التي يعاني منها والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الدور الثاني من البطولة.

ويبرز في الاتحاد نجمه الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه نغولو كانتي، والبرازيلي رومارينيو داسيلفا، ومواطنه إيغور كورنادو والإيطالي لويز فيليبي وعبدالله المعيوف وفيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

أما القوة الجوية فهو يعتبر حالياً في أفضل حالاته بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري العراقي وضعته في الصدارة، ويأمل في استغلال ظروف ضيفه وتحقيق الفوز ليبقى في صلب المنافسة على التأهل.

من ناحية أخرى، يتطلع العين الى تجديد فوزه على الفيحاء السعودي وحسم تأهله الى الدور الثاني عندما يحل ضيفا على الاخير في ملعب المدينة المجمعة الرياضية ضمن المجموعة الاولى.

وكان العين تخطى الفيحاء 4-1 في الذهاب ليحقق فوزه الثالث تواليا ويبتعد في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وبفارق 6 نقاط عن باختاكور الأوزبكي والفيحاء وآهال التركماني.

ويحتاج العين للفوز مقابل تعادل منافسَيه باختاكور وأهال اللذين يتواجهان في مباراة اخرى للعبور مباشرة الى الدور الثاني.

ولم تكن استعدادات بطل 2003 جيدة للفيحاء بعد فقدانه صدارة الدوري الاماراتي امام الوصل بخسارته 1-3.

وقال الهولندي الفريد شرودر مدرب العين "خسرنا مباراتين في 14 مباراة لعبناها في كل المسابقات، وعلينا استعادة مستوانا الذي كنا عليه سابقا في المباريات المقبلة".



الهلال والنصر

يبحث الهلال عن انتصار ثالث في دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على مومباي سيتي الهندي، الاثنين، على ملعب شيري شيف الرياضي بمدينة بون الهندية، ضمن المجموعة الرابعة.

وكان الهلال اكتسح مضيفه في مباراة الذهاب قبل نحو أسبوعين بنصف دزينة في الرياض، ويبدو أن الطريق سيكون سالكاً أمامه لتحقيق فوز سهل يقربه كثيراً من بلوغ الدور الثاني.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نافباخور الأوزبكي الذي يمتلك نفس الرصيد، حيث تعادل معه 2-2، قبل أن يفوز على نساجي مازندران الإيراني 3-0، ثم يتخم شباك مومباي 6-0، بينما يقبع مومباي في المركز الأخير من دون رصيد على مستوى النقاط والأهداف.

ويتفوق الهلال الذي يتصدر الدوري المحلي دون خسارة، على مضيفه من كافة النواحي وسيكون تركيزه منصباً على حسم المباراة مبكراً، لإراحة بعض العناصر الأساسية تأهباً لمواجهة التعاون في الدوري.

وسيعتمد الهلال على الخماسي الأجنبي الصربي الكسندر ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم فيليبي ومواطنه ميشايل ديلغادو والبرتغالي روبن نيفيش والسنغالي خاليدو كوليبالي، إلى جانب محمد العويس وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري وبقية نجوم الفريق.

ويستهدف النصر ثلاث نقاط جديدة، يتمسك بها بالصدارة ويقترب فيها كثيرًا من حسم تأهله، عندما يحل ضيفًا على الدحيل القطري الثلاثاء ضمن المجموعة الخامسة.

ويحتل النصر صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة تسع نقاط بفارق 3 نقاط عن بيرسيبوليس الايراني الذي يأمل ان يخسر امام الاستقلال الطاجيسكتاني كي يضمن نظريا تأهله، فيما يحتل الدحيل المركز الثالث بالمجموعة بنقطة واحدة.

ويقدم النصر مستويات ونتائج مميزة في جميع المشاركات المحلية والقارية، والتي كان آخرها الفوز على الخليج في الدوري المحلي، وسيكون تركيزه منصباً على الفوز دون سواه ليبقى في الصدارة.

ويمتلك النصر أسماء كبيرة ومميزة في جميع المراكز بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والبرازيلي تاليسكا والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب وعبدالإله العمري.

الشارقة للاحتفاظ بالصدارة

ويدافع الشارقة الاماراتي عن صدارته للمجموعة الثانية أمام مضيفه ناساف الأوزبكي الذي وجد صعوبة بالغة قبل الفوز عليه في الجولة الثالثة بهدف نظيف.

ولن تكون مهمة الشارقة سهلة، قياسا بمجريات مباراة الذهاب التي اهدر خلالها لاعب ناساف عزيز بك امانوف ركلة جزاء في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، ليهدي الصدارة للشارقة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن الفريق الاوزبكي.

ويطمح الشارقة الوحيد الذي لم يخسر في المجموعة بعد فوزين وتعادل الى تجنب الهزيمة التي ستعني استعادة ناساف للصدارة.

وفي المجموعة ذاتها، يأمل السدّ الذي يحتل المركز الثالث بأربع نقاط في تحسين حظوظه في التأهل عندما يحلّ ضيفًا على الفيصلي الاردني الذي يتذيّل ترتيب المجموعة من دون نقاط.

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