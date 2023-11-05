الطقس في الإمارات غداً غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية – جنوبية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:27، والجزر الأول عند الساعة 02:11.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:16، والمد الثاني عند الساعة 05:46، والجزر الأول عند الساعة 11:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 25 80 40

دبي 34 24 80 40

الشارقة 32 24 80 40

عجمان 33 24 80 40

أم القيوين 31 22 80 40

رأس الخيمة 32 23 75 40

الفجيرة 32 23 85 35

العـين 31 22 85 40

ليوا 33 23 85 30

الرويس 32 23 75 40

السلع 32 22 80 30

دلـمـا 31 26 60 40

طنب الكبرى 33 27 60 40

الصغرى 33 27 60 40

أبو موسى 33 27 60 40.

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