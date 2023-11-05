«أغلى ماسة» في مزاد لدار «كريستيز».. هل تباع بـ 50 مليون دولار ؟

روبين ميلرد يتوقع أن تصبح ماسة «بلو رويال» النادرة واحدة من أغلى الماسات، التي تبيعها دار «كريستيز» للمزادات عند عرضها الثلاثاء.

تعد «بلو رويال» القطعة الأبرز، التي ستعرض إلى جانب مجموعة من المجوهرات للبيع في مزادات في جنيف، خلال الشهر الجاري، والتي تشمل عقداً من اللؤلؤ، وضعته الممثلة أودري هيبورن، وساعة كانت ملكاً للنجم مارلون براندو.

وهذه الماسة، التي تزن 17.61 قيراطاً، هي أكبر جوهرة زرقاء زاهية لا تشوبها شائبة من الداخل تعرض للبيع في تاريخ المزادات، ومن المتوقع أن تباع هذه الماسة بسعر يتراوح بين 35 و50 مليون دولار، في مزاد «ماغنيفيسنت جيويلز» للمجوهرات الرائعة، الذي تنظمه دار كريستيز.

وقال المدير الدولي للمجوهرات لدى الدار راهول كاداكيا لوكالة فرانس برس: «ستكون واحدة من أفضل 10 قطع مجوهرات بيعت في كريستيز على الإطلاق من حيث القيمة».

وبقيت هذه الماسة الموضوعة في خاتم ضمن مجموعة خاصة على مدى 50 عاماً.

وقال كاداكيا: إن عدداً كبيراً من الماسات الملونة الحديثة خضعت لقص مختلف تعزيزاً للون.

أما في حالة «بلو رويال» فإن «المادة الخام نفسها غنية جداً لدرجة أنهم تمكنوا من قصها وفق نمط كلاسيكي رائع».

تعد الماسات الزرقاء الزاهية، التي تزن أكثر من 10 قيراط نادرة جداً، ومنذ تأسيس دار كريستيز عام 1766 لم تعرض إلا ثلاث ماسات من هذا النوع للبيع، وكلها خلال الأعوام الـ13 الماضية.

بيعت «بولغاري بلو» مقابل 15.8 مليون دولار عام 2010 و«وينستون بلو» مقابل 23.8 مليوناً عام 2014 و«أوبنهايمر بلو» لقاء 57.5 مليوناً عام 2016.

ويتضمن المزاد المنفصل للمجوهرات، الذي ينظم عبر الإنترنت، والذي يستمر حتى 16 نوفمبر، عقد اللؤلؤ، الذي وضعته أودري هيبورن في فيلم «رومن هوليداي» عام 1953.

واختارت هيبورن، التي أدت دور أميرة في الفيلم الكوميدي الرومانسي، هذه القطعة من مجموعة قدمها صائغ المجوهرات النمساوي- المجري فورست، وأعادتها بعد ذلك مع صورة موقعة.

ويعرضها للبيع جامع أعمال فنية أوروبي بسعر يبدأ من 18 ألف فرنك سويسري (20 ألف دولار)، لكن هذا الرقم قد يرتفع كثيراً خلال المزادات.

وفي مزاد «باشن فور تايم» للساعات، الاثنين، يتوقع أن تباع الساعة، التي وضعها مارلون براندو في فيلم «أبوكاليبس ناو» عام 1979 عن حرب فيتنام مقابل سعر يتراوح بين مليون ومليوني فرنك سويسري.

ونقش براندو الحائز جائزة أوسكار بنفسه على الجزء الخلفي من الساعة، وهي من نوع «رولكس»، وتعود إلى العام 1972، كلمة «M. Brando».

وقال إيلي فايون المتخصص في الساعات في كريستيز: «ما زال النقش بارزاً، لذلك نعتقد أن الساعة وضعت لكن ليس كثيراً».

وعندما أخبر براندو بأن الساعة الجذابة ستشتت انتباه رواد السينما أزال الحلقة الخارجية، التي تحيط بالزجاج البلوري كي لا تكون بارزة كثيراً.

وأوضح فايون لوكالة «فرانس برس» أن هذا الأمر، إلى جانب النقش، «يجعل هذه الساعة فريدة».

وأهدى براندو الساعة في العام 1995 لابنته بالتبني بيترا، التي قدمتها بعد ذلك لزوجها عام 2003 ليلة زفافهما. بيعت في مزاد عام 2019 مقابل 1.95 مليون دولار.

وقال فايون: «إذا وضعنا جانباً أنها ساعة مارلون براندو فإنها في حد ذاتها رائعة، وحالتها مذهلة بالنسبة إلى ساعة عمرها 50 عاماً».

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