مذنب في 7 تهم احتيال.. هل يسجن سام بانكمان فرايد 100 عام ؟

وجدت هيئة مكونة من 12 محلفاً أن مؤسس FTX سام بانكمان فرايد مذنب بجميع التهم الجنائية السبع الموجهة ضده، لكن السؤال المطروح الآن هو مدة السجن، التي سيقضي بها القاضي لويس كابلان بعد دراسة الأمر، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

القاضي الذي يعرف بحكمته، والبالغ من العمر 78 عاماً، هو من قدامى المحاربين في نيويورك، وترأس بعضاً من أكبر القضايا، التي تم عرضها في قاعة المحكمة بوسط مدينة مانهاتن.

وكابلان واضح وصريح، ولا يتحلى بالصبر على مظاهر التباهي في قاعة المحكمة. إذا كان أحد الشهود يتجنب سؤالاً عمداً، أو كان المحامي خارجاً عن نطاق القضية فإن القاضي كابلان يسارع إلى التحذير، وإعادة المحادثة إلى مسارها الصحيح.

وكان افتقار القاضي للصبر مع بانكمان فرايد، خلال الأيام الأربعة، التي قضاها المدعى عليه على المنصة واضحاً لأي شخص كان هناك، أو قرأ عنها لاحقاً، فقد كان خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا البالغ من العمر 31 عاماً يندفع أحياناً إلى استخدام جمل ملتوية ومتكررة ومتناقضة، والآن فإن مسألة مدة السجن تعود إلى القاضي كابلان، وموعد النطق بالحكم هو 28 مارس المقبل.





تهم الاحتيال

وأدين بانكمان فرايد بتهم، من بينها الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX، وضد مقرضي Alameda Research، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ضد مستثمري FTX، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال.

وقال ييشا ياداف، أستاذ القانون والعميد المساعد في جامعة فاندربيلت لشبكة «سي إن بي سي»: «إن قدرة هيئة المحلفين على التوصل إلى حكم بالإجماع في غضون ساعات قليلة فقط، يشير إلى أنهم كانوا مقتنعين حقاً، وأنه لا يوجد معارضون يحتاجون إلى إقناعهم».

وتابع: «هذا الإجماع الساحق يجب أن يمنح القاضي الثقة لمتابعة حسم القضية من خلال فرض عقوبة أشد».

في هذه الحالة يبلغ الحد الأقصى القانوني للعقوبة نحو 115 عاماً، ولكن هناك مقياس متدرج للعقوبة، وفقاً للمبادئ التوجيهية الموصى بها، نظراً لحجم الجرائم والتاريخ الإجرامي للمدعى عليه.

وقال ريناتو ماريوتي، المدعي العام السابق في قسم الاحتيال في الأوراق المالية والسلع بوزارة العدل الأمريكية لشبكة «سي إن بي سي»: «لن أتفاجأ إذا أمضى بانكمان فرايد السنوات العشرين أو الخمس والعشرين المقبلة من حياته في السجن. كان حجم احتياله هائلاً، وكان متحدياً، وكذب على منصة الشهود، ولم يكن لدى القاضي كابلان سوى القليل من الصبر على تصرفاته الغريبة أثناء وجوده في الخارج بكفالة. سيكون لدى القاضي تعاطفاً أكثر مع الضحايا من تعاطفه مع بانكمان فرايد».

وفي أغسطس ألغى القاضي كابلان كفالة بانكمان فرايد، وأعاده إلى السجن بتهمة التلاعب بالشهود.

وقال ماريوتي: «من المرجح أن تكون المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام عالية جداً، لكنها مجرد مبادئ توجيهية، ويتعين على القاضي أن يأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة ببانكمان فرايد وجريمته».

وأضاف ياداف: «إن مسألة إصدار الأحكام تحكمها مبادئ توجيهية تنظر إلى عوامل، مثل عدد المتضررين والمبلغ الإجمالي بالدولار، فضلاً عن خطورة الضرر، الذي ألحقه المدعى عليه»، وتابع: «وهنا نجد بعض العوامل، التي يمكن أن تدفع القاضي نحو عقوبة سجن طويلة جداً، وربما يقترب من 110 سنوات، التي تقترحها المبادئ التوجيهية للعقوبة»، مضيفاً: «إن الحكم سيصل إلى ما يعتقد القاضي أنه كاف لمعاقبة بانكمان فرايد، وردع الآخرين، وتعزيز احترام القانون».

وبحسب مساعد المدعي العام الأمريكي السابق كيفن ج. أوبراين، المتخصص في الدفاع الجنائي للموظفين الإداريين في مدينة نيويورك، فإنه «بما أن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية حتى بموجب المبادئ التوجيهية، أعتقد أن العقوبة ستكون في نطاق 15 إلى 20 عاماً»، وأضاف: «إنه بالنظر إلى عمر بانكمان فرايد فإنه يعتقد أن القاضي سوف يميل إلى منحه فرصة، ليعيش حياة كاملة بعد فترة سجنه».





إليزابيث هولمز

وتمت مقارنة حالة بانكمان فرايد بحالة إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة الأجهزة الطبية ثيرانوس، التي توقفت عن العمل في عام 2018.

وأُدينت هولمز، 39 عاماً، في أوائل عام 2022 بأربع تهم بالاحتيال على المستثمرين في ثيرانوس، بعد الإدلاء بشهادتها دفاعاً عن نفسها، وحُكم عليها بالسجن لأكثر من 11 عاماً، وبدأت تقضي عقوبتها في مايو في منشأة ذات إجراءات أمنية مخففة في بريان بولاية تكساس.





بيرني مادوف

لكن المدعي الفيدرالي السابق بول توتشمان قال لـ«سي إن بي سي» إنه يتوقع شروطاً أشد قسوة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX، لأن «حجم الخسائر التي تم تكبدها مذهل بكل بساطة».

وقارن توتشمان قضية بانكمان فرايد بقضية بيرني مادوف، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وقال: مثل مادوف فإن الكثير من الخسائر في هذه الحالة كانت من صغار المستثمرين، لم تكن جميعها مؤسسات كبيرة، وهو ما يؤدي في الواقع إلى خلق ضغط أكبر لإصدار حكم كبير.





150 عاماً

وقال ياداف عن المقارنة بحالة مادوف: «بالتأكيد قد يكون هناك بعض التخفيف هنا، فإن سام بانكمان فرايد صغير جداً، ويجوز للقاضي أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار. لقد ذهب بيرني مادوف إلى السجن لمدة 150 عاماً عندما كان من الواضح أنه أكبر سناً بكثير- ولم يتبق له سوى سنوات محدودة». وتابع: «لا يزال لدى بانكمان فرايد فرصة لتقديم نوع من المساهمة الإيجابية، خلال حياته، فجرائمه ليست عنيفة بطبيعتها».

وهناك نقطة أخرى غير متوقعة، وهي أن وزارة العدل قد ترفع قضية ثانية مختلفة تماماً بتهم منفصلة ضد بانكمان فرايد في مارس 2024، وأمام الحكومة حتى الأول من فبراير لإعلام المحكمة بما إذا كانت تخطط لمواصلة المضي قدماً.

وقال ياداف: «هناك مشكلة أخرى هنا وهي أن الحكم سيصدر في مارس 2024- وهو قريب جداً من المحاكمة الجنائية الثانية، التي يواجهها سام بانكمان فرايد بتهمة انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، ورشوة مسؤولين أجانب. من المرجح أن يشعر الادعاء بثقة كبيرة في هذه المحاكمة القادمة، وبعبارة أخرى إذا أدين أيضاً بهذه التهم الإضافية، فقد يواجه عقوبة أطول من تلك، التي تستحق عقوداً عدة من الوقت، التي ينظر فيها حالياً».

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