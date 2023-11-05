إيرادات «فوكسكون» تتراجع 4.6% إلى 23 مليار دولار

أعلن الشريك الأبرز لشركة «أبل»، «هون هاي بريسيجن إندستري» والمعروف أيضاً باسم «فوكسكون»، انخفاضاً بنسبة 4.6% في إيرادات أكتوبر إلى 741.2 مليار دولار تايواني (23 مليار دولار). ولكنها حافظت على «توقعات النمو الكبيرة» لربع ديسمبر، والذي عادة ما يكون الأكثر ازدحاماً في «هون هاي» بسبب شحنات «أيفون» في نهاية العام. وصل أحدث هاتف «أيفون 15» من «أبل» إلى أرفف المتاجر في سبتمبر.

وتراجعت مبيعات شركة «هون هاي بريسيجن إندستري» في أكتوبر، مما يعكس حالة عدم اليقين في أعمالها، بعد أن أطلقت بكين تحقيقاً في أكبر شركة مجمعة لأجهزة «أيفون» في العالم.

الشركة قالت في بيان مقتضب إن العمليات «ستتصاعد تباعاً»، من دون الخوض في تفاصيل.

ويؤدي التحقيق في الصين إلى تعقيد وضع شركة «أبل» في البلد الذي يمثل أكبر سوق، وقاعدة إنتاجها. وقالت وسائل الإعلام الحكومية في 22 أكتوبر، إن المنظمين هناك يقومون بعمليات تدقيق ضريبية، ويراجعون وجهة استخدام «فوكسكون» للأراضي.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء آفاق «أيفون» في الصين، التي تستحوذ على نحو خمس مبيعات «أبل»، فالاقتصاد الاستهلاكي في البلاد يترنح، في حين تواجه الشركات الأمريكية بيئة معادية على نحو متزايد، مع استمرار الصراع التكنولوجي مع الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان المفاجئ لشركة «هواوي» عن هاتف ذكي مزود بمعالج جيل خامس متطور مصنوع في الصين، ليحرك المشاعر القومية، ويدفع بمبيعات «أيفون» نحو التراجع.

وقالت «هون هاي»، الذراع العامة لـ«فوكسكون»، إنها ستتعاون مع السلطات. لكن أسهم الشركة ووحدتها المدرجة في البر الرئيسي، شركة «فوكسكون إنداستريال إنترنت»، تراجعت بعد أنباء التحقيق، لتخسر نحو 9 مليارات دولار من قيمتها في مرحلة ما.

بشكل منفصل، تحقق تايوان أيضاً في رشاوى مشتبه بها مرتبطة بالحملة الرئاسية لمؤسس شركة «فوكسكون»، تيري جو، إذ يستعد الملياردير لخوض انتخابات العام المقبل.

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