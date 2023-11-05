نتنياهو يعاقب وزيراً إسرائيلياً دعا إلى تنفيذ ضربة نووية في غزة

عاقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، وزيراً في حكومته عبَّر عن انفتاحه، فيما يبدو، لفكرة إلقاء إسرائيل قنبلة نووية على غزة، حيث تلحق الحرب مع مسلحي «حماس» خسائر فادحة بين المدنيين الفلسطينيين.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه تم تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، في اجتماعات مجلس الوزراء حتى إشعار آخر.

وكان إلياهو قد قال، عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي: «هذا هو أحد السبل».

وتصدرت تصريحاته عناوين الصحف في وسائل الإعلام العربية واستهجنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية.

ولا يشارك إلياهو ولا زعيم حزبه في المجموعة الوزارية المصغرة التي تدير حرب غزة، كما أنهما ليسا على دراية بقدرات إسرائيل النووية أو بالقدرة على تفعيلها.

وقال مكتب نتنياهو: «تصريحات إلياهو لا تستند إلى الواقع. إسرائيل وجيش الدفاع يعملان وفقاً لأعلى معايير القانون الدولي لتفادي إيذاء الأبرياء. سنواصل القيام بذلك حتى انتصارنا».

وقُتل زهاء 9770 فلسطينياً في الحرب حتى الآن، ما يثير قلقاً دولياً متزايداً بشأن الأساليب الإسرائيلية.

وقال إلياهو، في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي: «من الواضح لكل عاقل أن التصريح بشأن الضربة النووية كان مجازياً».

وقال متحدث باسم حماس إن إلياهو يمثل «الإرهاب الإسرائيلي الإجرامي غير المسبوق الذي يشكل خطراً على المنطقة بكاملها والعالم».

وفي مقابلة إذاعة «كول باراما» مع إلياهو، تمت الإشارة إلى أن تدمير غزة من شأنه أن يعرض للخطر نحو 240 رهينة -من بينهم أجانب مع الإسرائيليين- محتجزين منذ أن أشعلت حماس الحرب بهجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر أدى إلى مقتل 1400 شخص في إسرائيل.

ورد الوزير: «في الحرب تدفعون الثمن»، مضيفاً أنه يصلي من أجل عودة الرهائن.

وقال بيني جانتس، الجنرال السابق المنتمي إلى تيار الوسط الذي انضم من المعارضة إلى نتنياهو المنتمي للتيار المحافظ في مجلس الحرب المصغر، إن تصريحات إلياهو كانت مضرة، «والأسوأ أنها زادت من آلام عائلات الرهائن في الداخل».

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