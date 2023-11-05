الدوري الألماني.. مولر يخشى انطلاقة ليفركوزن وكين يواصل أرقامه القياسية

أشار لاعب كرة القدم المخضرم توماس مولر /34 عاما/ نجم فريق بايرن ميونخ إلى أن باير ليفركوزن أصبح المنافس الأساسي والأقوى لفريقه على لقب الدوري الألماني في الموسم الحالي.

صرح مولر بهذا، بعد الفوز الكبير لبايرن ميونخ على منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند 4-0 في عقر داره مساء أمس بالجولة العاشرة من المسابقة، وفوز باير ليفركوزن على مضيفه هوفنهايم 3-2 في مباراة أخرى بنفس الجولة.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين فقط أمام بايرن ميونخ، ولا يزال سجل الفريقين خاليا من أي هزائم في المسابقة في الموسم الحالي، فيما مني بورسيا دورتموند أمس بالهزيمة الأولى، وتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الرابع ليبتعد خطوة عن سباق الصدارة المحتدم بين ليفركوزن وبايرن.

وقال مولر: "باير ليفركوزن تعادل في مباراة وفاز بالمباريات الـ 9 الأخرى ، هذا ما يبدو عليه الأمر حاليا" ، في إشارة إلى اعتباره المنافس الكبير لبايرن ميونيخ بالبطولة، علما بأن المباراة الوحيدة التي تعادل فيها ليفركوزن بالمسابقة هذا الموسم كانت مع بايرن ميونخ 2-2 على ملعب الأخير في منتصف سبتمبر الماضي.

وأوضح مولر أن بايرن ميونخ حقق فوزا ثمينا على دورتموند أمس، وواصل السباق مع ليفركوزن على الصدارة، وقال: "شاهدت الشوط الأول فقط من مباراة باير ليفركوزن مع هوفنهايم، عندما كان ليفركوزن متقدما 2-0" ، والمباراة كانت في طريقها للانتهاء بالتعادل 2-2 بعد رد هوفنهايم بهدفين، ولكن ليفركوزن حقق الفوز 3-2 في النهائية ليحافظ على فارق النقطتين أمام بايرن ميونخ في جدول المسابقة.

وكان بإمكان بايرن ميونخ اعتلاء الصدارة حال انتهت مباراة ليفركوزن مع هوفنهايم بالتعادل، في ظل التفوق الكبير لبايرن ميونيخ على ليفركوزن في فارق الأهداف.

وسجل لاعبو بايرن ميونيخ 38 هدفا مقابل 7 أهداف اهتزت بها شباك الفريق في المباريات الـ10 التي خاضها الفريق حتى الآن، فيما سجل لاعبو ليفركوزن 30 هدفا واهتزت شباك الفريق 10 مرات.

وخلال مباراة الأمس، برهن الإنجليزي الدولي هاري كين مجددا على جدارته بالانضمام لفريق بايرن ميونيخ؛ حيث سجل اللاعب 3 أهداف في شباك دورتموند ليكون الهاتريك الثاني له في غضون أسبوع واحد فقط بعدما سجل 3 أهداف أخرى لبايرن ميونيخ في المباراة، التي فاز فيها 8-0 على دارمشتات مطلع الأسبوع الماضي.

والهاتريك هو الثالث لهاري كين مع فريقه منذ أن انتقل إلى صفوفه في صيف هذا العام قادما من توتنهام الإنجليزي، كما رفع اللاعب رصيده إلى 15 هدفا ليحقق رقما قياسيا جديدا؛ بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 15 هدفا في أول 10 مباريات من الموسم، وكان الرقم القياسي السابق (13 هدفا) مسجلا باسم كلاوس مارتشاك مع فريق شالكه في موسم 1963-1964.

وبعد 10 جولات فقط، أصبح كين على بعد هدف واحد فقط من معادلة الحصيلة الإجمالية لهداف المسابقة في الموسم الماضي بأكمله، حيث اقتسم كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروج صدارة قائمة هدافي المسابقة في الموسم الماضي برصيد 16 هدفا لكل منهما.





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