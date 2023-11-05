بابا الفاتيكان: أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار في غزة

أطلق بابا الفاتيكان اليوم الأحد نداء عاجلا لوقف الصراع في غزة، داعيا إلى تقديم المساعدات الإنسانية ومساعدة المصابين من أجل تخفيف الوضع "الخطير جدا".

وقال البابا فرنسيس أمام حشد في ساحة القديس بطرس : "أواصل التفكير في الوضع الخطير في فلسطين وإسرائيل، حيث فقد العديد من الأشخاص حياتهم. أناشدكم باسم الله أن تتوقّفوا وتعلنوا وقف إطلاق النار".

وقال "آمل أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب تصاعد في الصراع، وأن تتم مساعدة الجرحى، وأن تصل المساعدات إلى سكان غزة، حيث الوضع الإنساني خطير جدا".

وجدد بابا الفاتيكان دعواته لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر، مع التركيز على الأطفال الذين قال "يجب أن يعودوا إلى أهلهم".

وقال "لنفكر في الأطفال، جميع الأطفال المتورطين في هذه الحرب، في أوكرانيا وغيرها من الصراعات: بهذه الطريقة يُقتل مستقبلهم".

ودعا البابا فرنسيس 86 عاما بالفعل إلى فتح ممرات إنسانية وقال إن حل الدولتين ضروري لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.



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