حادث غريب.. جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي يسحق ممرضة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصيبت ممرضة بجروح خطيرة بعد أن سحقتها آلة التصوير بالرنين المغناطيسي في حادث غريب.
ووقع الحادث المروّع في فبراير، وتم تسجيله في تحقيق إدارة السلامة والصحة المهنية الصادر أخيراً الذي شمل مركز ريدوود سيتي الطبي في ريدوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
ووفقاً للتقرير، فإن القوة المغناطيسية لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي تسببت في سحب السرير بشكل لا يمكن السيطرة عليه داخل الجهاز.
وأصبحت الممرضة آينا سرفانتس عالقة بين السرير والآلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح ساحقة.
وقالت آينا: «لقد تم دفعي من السرير»، مشيرةً إلى أنها كانت تركض إلى الوراء.
وشملت إصابات السيدة سرفانتس تمزقاً شديداً تطلب إجراء عملية جراحية لتركيب مسمارين.
وسقط المريض من سرير المستشفى أثناء الحادث لكنه لم يُصَبْ بأذى.
وكشفت النتائج التي توصلت إليها إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن المستشفى فشل في تقديم الخدمات الإشعاعية بطريقة آمنة.
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