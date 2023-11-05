البنوك المركزية تصر على إعادة التضخم إلى 2%.. والقرار لـ«البيانات»

تواصل البنوك المركزية إصرارها على محاربة ارتفاع التضخم وإعادته إلى مستوى 2%، في الوقت الذي أبقت فيه أغلب البنوك المركزية على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في الاجتماعات الأخيرة، لكن المحللين أكدوا أن القرار سيعود إلى «البيانات»، حيث من السابق لأوانه تأكيد نهاية مسلسل رفع الفائدة.

وعززت قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي ‏الأوروبي وبنوك أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير آمال المستثمرين ‏في أن أسعار الفائدة بلغت بالفعل ذروتها.‏





جيروم باول: رفع أسعار الفائدة ما زال مفتوحاً و«نتحرك بحذر»

صوتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الأربعاء الماضي، لصالح الحفاظ على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً للاجتماع الثاني على التوالي. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السؤال عما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ما زال مفتوحاً، مؤكداً أن البنك المركزي «يتحرك بحذر»، وهو تصريح يشير في الغالب إلى الإحجام عن رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، إن صناع السياسات النقدية لديهم الوقت لمراقبة كيفية تطور الاقتصاد والتحلي بالصبر عندما يتعلق الأمر بتحريك أسعار الفائدة. وقال نظيره في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه على الرغم من أن تباطؤ التوظيف يعد خبراً جيداً بالنسبة للبنك المركزي، إلا أنه لا يريد المبالغة في رد الفعل تجاه بيانات شهر واحد فقط. وكان لدى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، رؤية مماثلة بشأن أحدث أرقام الوظائف، قائلاً إن وجهة نظره بشأن ما إذا كان سيتم رفع الفائدة مرة أخرى ستعتمد بشكل أكبر على تقارير التضخم.





كريستين لاغارد: عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية في 2025

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تباطؤ التضخم يأتي ضمن التوقعات، مشيرة إلى أن المركزي الأوروبي عازم على إعادة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت لاغارد، أن هناك تصميماً على خفض التضخم إلى 2%، وهو المأمول الوصول إليه عام 2025 طبقاً لتوقعات البنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت «لاغارد» أنها ليست قلقة من الانتقادات الحكومية الأوروبية والتي تشعر بالقلق من ارتفاع معدل الفائدة التي قد تتسبب في خنق النمو.

وقالت: «مهمتنا هي ضمان استقرار الأسعار، وهذه هي أفضل مساهمة يمكننا تقديمها للسلام الاجتماعي والمجتمع».

وتوقف البنك المركزي الأوروبي مؤقتاً عن سياسته الرامية لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والعودة به إلى مستويات 2%.





المحللون: الأسواق قررت ألا تهتم.. والتقارير تحدد المصير

من جانبه قال جايلز كوجلان كبير محللي السوق في شركة جي.سي.إف.إكس ليمتد «هناك ‏تفاؤل حذر بأن هذه هي نهاية رفع أسعار الفائدة، لكن هذا السرد سابق لأوانه لأننا ‏بحاجة إلى معرفة كيف ستأتي البيانات». وأضاف كوجلان إن الأمر كله يعتمد على ‏مسار التضخم.‏

وقال فلوريان إلبو، من «لومبارد أوديير لإدارة الأصول» في سويسرا: «أظهر الاقتصاد الأمريكي أول مكامن الضعف، لكن الأسواق قررت ألا تهتم.. في الوقت الحالي، كل شيء على ما يرام، ويرفع عدد كبير من المستثمرين شعار «الصعود رائع»، سواء أكان ذلك في الأسهم أم على جانب السندات».

أما جورج ماتيو، كبير مسؤولي الاستثمار لدى «كي برايفت بنك»، فيرى أن أحدث البيانات تؤكد صحة قرار الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة باجتماعه هذا الأسبوع، وأضاف: «الأرقام تؤكد أيضاً على حالة البيانات التي هي «ليست بالقوية جداً/ ولا ضعيفة للغاية»، والتي ستكون بمثابة أخبار جيدة للمستثمرين الذين كانوا، حتى وقت قريب، قلقين بشأن قوة الأرقام».

من جانبه قال راسل برايس، كبير الاقتصاديين لدى شركة «أميريبرايس» - الذي يعتقد حالياً أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة - إن وتيرة تباطؤ صافي التوظيف في شهر أكتوبر من شأنها أن تمنح مسؤولي البنك المركزي فرصة لعدم رفع أسعار الفائدة بينما يترقبون مزيداً من التقدم بشأن التضخم.

وقال كريغ إيرلام، كبير محللي السوق لدى «واندا»: «لم يكن بإمكان البنك المركزي أن يأمل بشكل واقعي في تقرير أفضل للوظائف اليوم، لكنه بحاجة إلى أن يكون واحداً ضمن عدد من التقارير الاقتصادية الإيجابية خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يكون مستعداً لإعلان الانتصار على التضخم».





الأسهم

وبدعم من الشعور المتزايد بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما انتهى من حملة تشديد السياسة النقدية، ارتفع مؤشر «إس أند بي 500» بسرعة هذا الأسبوع. ويقول مايكل هارتنت، من «بنك أوف أمريكا كورب»، إن العوامل الفنية لم تعد تقف في طريق ارتفاع الأسهم في نهاية العام.

وتقول سافيتا سوبرامانيان، من «بنك أوف أمريكا»، إن مؤشر «إس أند بي 500» يوفر نقطة دخول أفضل الآن مقارنة بذروته التي بلغها في يوليو، وأشارت إلى «ارتفاع احتمال حدوث مفاجأة إيجابية في الأسهم مرتفعة التقلب».

من جانب آخر، ألمحت سوبرامانيان إلى تزايد تواتر العملاء الذين يتساءلون عما إذا كان ينبغي عليهم الانتظار قبل شراء الأسهم، وكتبت: «الخوف المبالغ فيه يمكن أن يكون مكلفاً مثل الجشع».

في حين تمتعت سوق الأسهم بانتعاش قوي الأسبوع الماضي، إلا أنه لا تزال تقبع هناك مخاوف بشأن توقعات أرباح الشركات الأمريكية. فمن بين الشركات التي أصدرت توقعاتها بموسم الأرباح الحالي للربع المقبل وما بعده، يتزايد عدد الشركات التي تخلفت تقديراتها عن توقعات المحللين. أظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ إنتليجنس أن مقياس التوجيه المستقبلي الذي يقارن توقعات الشركات مع إجماع البنوك الأمريكية الكبرى انخفض مرة واحدة فقط منذ عام 2019.





هوس في الأسهم والسندات

وسجل «مقياس الخوف» (VIX) - والمعروف أيضاً بمؤشر التقلب - أكبر انخفاض له على مدار خمسة أيام خلال 21 شهراً. ارتفعت سندات الخزانة بجميع آجالها، وتقهقر عائد السندات لأجل عامين بمقدار 16 نقطة أساس إلى 4.83%. وسجل الدولار أقوى هبوط منذ يوليو. وانخفض سعر النفط إلى ما دون 81 دولاراً للبرميل.

يرى دان وانتروبسكي من «جاني مونتغمري سكوت»، أن سلسلة الرهانات الصعودية التي انتابت أسواق الأسهم والسندات تُعتبر بمثابة إشارة واضحة إلى أن معنويات المستثمرين (في أحسن الأحوال) تظل محايدة و(في أسوأ الأحوال) ستعود بسرعة نحو التطرف صعودياً.

وأشار إلى أن «مثل هذا التشتت الجنوني في التوقعات يشير إلى أن الأسواق قد تحتاج على الأرجح إلى مزيد من الوقت لتستقر، وقد تصل لمستويات أقل خلال الأشهر المقبلة». وأضاف: «نتوقع مزيداً من التقلبات في المستقبل».

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