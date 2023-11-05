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((ملح الكاريبي)) ينظّم المناخ!

11/5/2023 9:12:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يلعب توزيع الملح عن طريق تيارات المحيطات، في منطقة الكاريبي، دوراً في تنظيم المناخ، وهو ما اكتشفه باحثو جامعة دالهوزي الكندية، في دراسة جديدة. وأعاد الفريق، بناء ملوحة ودرجة الحرارة السطحية على مدى 1700 سنة.

وأظهرت النتائج تبريداً بـ 1 درجة مئوية خلال العصر الجليدي الصغير.

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