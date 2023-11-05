((ملح الكاريبي)) ينظّم المناخ!
التاريخ
11/5/2023 9:12:48 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يلعب توزيع الملح عن طريق تيارات المحيطات، في منطقة الكاريبي، دوراً في تنظيم المناخ، وهو ما اكتشفه باحثو جامعة دالهوزي الكندية، في دراسة جديدة. وأعاد الفريق، بناء ملوحة ودرجة الحرارة السطحية على مدى 1700 سنة.
وأظهرت النتائج تبريداً بـ 1 درجة مئوية خلال العصر الجليدي الصغير.
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