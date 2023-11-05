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صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة الجنوبي

11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق بغلاف غزة الجنوبي.


وأضاف أن صفارات الإنذار دوت أيضا في منطقة كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة.
وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنها قصفت "حشودا لقوات العدو في مجمع مفتاحيم بدفعة صاروخية".


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