صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة الجنوبي

صفارات الإنذار تدوي في مناطق غلاف غزة الجنوبي
التاريخ
11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق بغلاف غزة الجنوبي.
وأضاف أن صفارات الإنذار دوت أيضا في منطقة كرم أبو سالم جنوب غلاف غزة.
وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إنها قصفت "حشودا لقوات العدو في مجمع مفتاحيم بدفعة صاروخية".
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