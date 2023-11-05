Sunday, 05 November 2023 06:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية: تصريحات الوزير المتطرفة تظهر تغلغل الوحشية لدى الحكومة الإسرائيلية

11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية السعودية التصريحات المتطرفة الصادرة من الوزير في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.


واعتبرت أن التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.

روسيا اليوم


MENAFN05112023000208011052ID1107374992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث