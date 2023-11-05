السعودية: تصريحات الوزير المتطرفة تظهر تغلغل الوحشية لدى الحكومة الإسرائيلية

السعودية: تصريحات الوزير المتطرفة تظهر تغلغل الوحشية لدى الحكومة الإسرائيلية
التاريخ
11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية السعودية التصريحات المتطرفة الصادرة من الوزير في الحكومة الإسرائيلية، عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر.
واعتبرت أن التصريحات تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية.
روسيا اليوم
MENAFN05112023000208011052ID1107374992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.