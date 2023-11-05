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حماس والجهاد يدعوان الشعب الفلسطيني لمواجهة شاملة مع الاحتلال

11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني "البطل لمواجهة شاملة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل".


بدروها دعت حماس "الشعب الفلسطيني في الضفة وأهالي الأسرى للخروج فورا للضغط على الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد أسرانا الأبطال".

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