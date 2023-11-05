حماس والجهاد يدعوان الشعب الفلسطيني لمواجهة شاملة مع الاحتلال
التاريخ
11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت حركة الجهاد الإسلامي الشعب الفلسطيني "البطل لمواجهة شاملة مع جيش الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس والداخل المحتل".
بدروها دعت حماس "الشعب الفلسطيني في الضفة وأهالي الأسرى للخروج فورا للضغط على الاحتلال الذي يصعد عدوانه ضد أسرانا الأبطال".
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