إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة
التاريخ
11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام المملكة، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
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