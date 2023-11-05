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الصحة الفلسطينية: 9883 شهيدا في غزة والضفة جراء عدوان الاحتلال

11/5/2023 9:11:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفعت إلى 9883 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح.


وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الصادر عنها، اليوم الأحد، أن 9730 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 24 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 153، والجرحى إلى أكثر 2200، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.


وأوضحت أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات رئيسة (مستشفى الشفاء، ومستشفى ناصر للأطفال، ومستشفى القدس) يوم أمس.


وتابعت: أن الاحتلال استهدف مولّد الكهرباء الرئيس في مستشفى الشفاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل، وهو يعد من أكبر المستشفيات في القطاع ويعالج آلاف المرضى ويستضيف آلاف النازحين، كما أن المولّد الكهربائي الرئيس للمستشفى الإندونيسي شمال غزة توقف عن العمل بسبب نقص الوقود، كما استهدف العديد من الألواح الشمسية في المستشفيات والمخابز.


وأشارت إلى أن مستشفيي القدس والإندونيسي تعرضا للقصف ولغارات جوية أدت إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى، مؤكدة أن 16 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وفا


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