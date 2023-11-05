مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,914.43 بانخفاض وقدره 3.42 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية.





في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.25 بانخفاض وقدره 0.16 نقطة عن معدل أقفاله السابق.





وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و311 ألفا و854 سهم بقيمة إجمالية قدرها 325 ألفا و280 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.





وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.86% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.



