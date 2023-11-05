مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,914.43 بانخفاض وقدره 3.42 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.25 بانخفاض وقدره 0.16 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و311 ألفا و854 سهم بقيمة إجمالية قدرها 325 ألفا و280 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 37 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59.86% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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