افتتاح منتدى الأعمال البحريني الكوري الخامس كمنصة فريدة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) نظمت سفارة جمهورية كوريا في مملكة البحرين النسخة الخامسة من "منتدى الأعمال البحريني الكوري" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية الصداقة البحرينية الكورية في مملكة البحرين، بحضور أكثر من 100 مشارك من أصحاب الأعمال وممثلين من القطاعين العام والخاص.







وقال عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، في كلمته الافتتاحية، إن المنتدى في نسخته الخامسة يأتي بمثابة منصة فريدة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار الثنائية بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما، كما أنه يمثل علامة فارقة في مجال التعاون الوثيق بين البلدين، مشيرا إلى ما تشهده العلاقات بين البحرين وكوريا من نمو مطرد في مختلف المجالات خلال السنوات القليلة الماضية.







وأكد الوزير فخرو أهمية الزيارة الأخيرة لوفد الأعمال الرسمي إلى سيئول في مايو 2023، وما حققته من نجاح باهر، في التعريف بالإمكانات الهائلة للاستثمار وفرص التجارة بين البلدين، حيث تم الاطلاع على التطورات التكنولوجية والابتكار وروح المبادرة التي تميز مشهد الأعمال الكوري، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المهمة للغاية لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وإرساء الأسس لمزيد من التجارة والاستثمار.







وبين فخرو أن نجاح زيارة وفد الأعمال البحريني يؤكد الرغبة المتبادلة في إقامة شراكة أوثق وتوسيع نطاق الاستثمار الثنائي، إذ تم إدراك حجم الإمكانات الهائلة التي تكمن في الاستفادة من نقاط القوة والخبرة، إلى جانب ما تتميز به مملكة البحرين من موقع استراتيجي وبيئة صديقة للأعمال واقتصاد متنوع بشكل جيد، وفي المقابل تعد كوريا رائدة عالميا في مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والتصنيع والابتكار.







وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن منتدى الأعمال الكوري البحريني الخامس يمثل فرصة للحوار وتبادل المعرفة والتواصل، ويمكن من استكشاف مجالات جديدة للتعاون وتحديد فرص الاستثمار المحتملة بما يعزز النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل عالية الجودة، ويسهم في الرفاهية، مؤكدا أهمية امتداد العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار، إذ ثمة تشارك في الروابط الثقافية والاجتماعية والتاريخية، فهي شراكة طويلة الأمد مبنية على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل.







من جانبه أكد

هيونسانغ كو سفير جمهورية كوريا في مملكة البحرين، أهمية إقامة منتدى الأعمال الكوري البحريني، في الترويج لكلا البلدين، وتوثيق العلاقات الثنائية بينهما من أجل تحقيق المزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية الثنائية، مستذكرا منتدى الأعمال الذي أقيم في عام 2017، والذي كان مناسبة سنوية خاصة في مجتمعات الأعمال في البلدين تم فيها البحث بشكل مشترك في مجالات واعدة للتعاون المستقبلي.







وأوضح أن منتدى هذا العام يعتبر أكثر خصوصية حيث أظهر البلدان تصميما متبادلا وقويا لتوسيع الشراكة الاقتصادية، كما شاركت جميع الهيئات الاقتصادية الرئيسية في مملكة البحرين ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لجعل المنتدى قصة نجاح مهمة.







وقال السفير الكوري، إن 17 شركة كورية عملت في 57 مشروعا في البحرين منذ عام 2011، مشيرا إلى وجود شراكات ممتدة بين المؤسسات الحكومية الرئيسية مثل هيئة الكهرباء والماء EWA والشركات الكورية الكبرى مثل Hyundai و Samsung وغيرها، لافتا كذلك إلى وجود مشروع

يتعلق بتحديث مصفاة "بابكو"، مع شركة سامسونج الهندسية الكورية، وكذلك المشاريع الجارية في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والتجارة، الأمر الذي يبين التوجه الجاد لزيادة حجم التجارة الثنائية تزامنا مع العمل في مشاريع المملكة المهمة مثل مترو البحرين.







وأضاف أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية تعد مجالات محتملة للتعاون القادم، لأن البلدين لديهما اتجاهات مماثلة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الاقتصادات الرقمية، موضحا أنه في ظل هذه الخلفية، يسلط المنتدى الضوء على هذين المجالين، بحضور وكالات حكومية مثل HIRA و KOTRA وشركات التكنولوجيا الرائدة مثل NAVER Cloud Corp و LG CNS وغيرها من الشركات الواعدة في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.







وأكد السفير الكوري على وجود فرص متزايدة في قطاع الطاقة، وسعي مشترك لتطوير اقتصادات صديقة للبيئة، إذ أن الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين بما يتجاوز مصادر الطاقة التقليدية يمكن أن تمثل مجالا واعدا للمستقبل، حيث يوجد تميز كبير في مجال التقنية المبتكرة لدى الشركات الكورية.







حضر المنتدى سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، و خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، و أحمد بن هندي المناعي رئيس جمعية الصداقة البحرينية الكورية، حيث قدموا كلمات بمناسبة عقد المنتدى في نسخته الخامسة، سلطوا فيها الضوء على أهمية الشراكة الاقتصادية بين كلا البلدين وسبل تطوير وتعميق العلاقات والتعاون.







كما حضر المنتدى عدد من ممثلي الجهات الحكومية الكورية كهيئة مراجعة وتقييم خدمات التأمين الصحي (HIRA) ووكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية (KOTRA) بالإضافة إلى ممثلي أحد أهم الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات Cloud Corp

NAVER وLG CNS ، وعدد من الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والخدمات الطبية، والطعام وصناعات التجميل.







وتضمن المنتدى في نسخته الخامسة عرضا للعلاقات الثنائية الاقتصادية التي جاءت نتيجة الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد التجاري البحريني إلى جمهورية كوريا في مايو الماضي من هذا العام، وتم بحث سبل استكشاف الفرص الجديدة للتعاون لا سيما في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة.