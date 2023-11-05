وزير الداخلية يستقبل قائد خفر السواحل الباكستاني ويؤكد على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، العميد غلام عباس قائد خفر السواحل الباكستاني، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والعميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بزيارة قائد خفر السواحل الباكستاني، والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خاصة في مجالات الأمن البحري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وتم خلال اللقاء، بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة البحرية والسبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك.
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