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وزير الداخلية يستقبل قائد خفر السواحل الباكستاني ويؤكد على تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري

11/5/2023 9:09:24 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم، العميد غلام عباس قائد خفر السواحل الباكستاني، بحضور الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والعميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بزيارة قائد خفر السواحل الباكستاني، والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون والتنسيق خاصة في مجالات الأمن البحري وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتم خلال اللقاء، بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة البحرية والسبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك.

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