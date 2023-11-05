وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير جمهورية فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، استعرض وزير شؤون الكهرباء والماء عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بمجالات الطاقة، كما بحث مع سفير الجمهورية الفرنسية سبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، وخاصة في المجالات التنموية.



ونوه حميدان بمتانة علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مشيراً لأهمية الدفع بالعلاقات نحو مستويات أكثر تقدمًا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



ومن جانبه ثمن

إيريك جيرو تيلم اهتمام

ياسر بن إبراهيم حميدان، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات العميقة التي تجمع بين البلدين، وحرص بلاده على التعاون البناء مع مملكة البحرين، من خلال التنسيق والتفاهم الذي يصب في إطار تحقيق التطلعات المشتركة.