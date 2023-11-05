وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل سفير جمهورية فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، إيريك جيرو تيلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، استعرض وزير شؤون الكهرباء والماء عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بمجالات الطاقة، كما بحث مع سفير الجمهورية الفرنسية سبل تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة، وخاصة في المجالات التنموية.
ونوه حميدان بمتانة علاقة الصداقة التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، مشيراً لأهمية الدفع بالعلاقات نحو مستويات أكثر تقدمًا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
ومن جانبه ثمن
إيريك جيرو تيلم اهتمام
ياسر بن إبراهيم حميدان، معربًا عن اعتزازه بالعلاقات العميقة التي تجمع بين البلدين، وحرص بلاده على التعاون البناء مع مملكة البحرين، من خلال التنسيق والتفاهم الذي يصب في إطار تحقيق التطلعات المشتركة.
MENAFN05112023000055011008ID1107374980
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.