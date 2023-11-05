سمو محافظ الجنوبية يثمن مستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لاستقبال موسم البر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية الحادي عشر لعام 2023.
وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والمقدم حمد الحمادي رئيس مركز شرطة مدينة عيسى وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، وحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، دور التنسيق والتعاون المشترك للجنة الأمنية في تنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بالتعاون بين المحافظة والأجهزة الأمنية في كل ما يعزز الأمن والسلامة.
كما أكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية دور الجهات الأمنية في إنجاح موسم البر من خلال تظافر الجهود والاستعداد المسبق لإقامة وتنظيم المبادرات والحملات الأمنية والتوعوية، واطلع سموه على الخطط الأمنية لاستقبال الموسم وذلك لتحقيق الجاهزية الأمنية لموسم آمن ولتكثيف الوعي الأمني لدى المخيمين وجميع مرتادي البر، مشيداً سموه بمستوى التعاون الأمني الذي يربط المحافظة الجنوبية بمختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.
كما اطلع سمو المحافظ، لتقرير السلامة الذي قدمته الإدارة العامة للدفاع المدني، حول الحريق الذي اندلع في مستودعات السكراب، والجهود التي بذلها ضباط وأفراد الدفاع المدني للتعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره مع عدم وقوع أية خسائر تذكر، مشيداً سموه بالجاهزية الأمنية التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني وسرعة الاستجابة والأداء المتميز في عمليات إخماد الحريق لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة.
وبحث سمو المحافظ، الخطط والبرامج للفعاليات التي تشهدها المحافظة، وذلك استعداداً للمناسبات والاحتفالات التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة بما يضمن تعزيز سلامة الجميع في مختلف مناطق المحافظة، والحرص على التقيد باشتراطات السلامة المرورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
كما اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، على أبرز الملاحظات والاحتياجات الأمنية الواردة من خلال التواصل الميداني، الذي يعد إحدى القنوات المباشرة مع المواطنين والمقيمين، منوهاً سموه بأهمية تعزيز الوعي والمجتمعي وتكثيف الحملات الأمنية بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي في المجال الأمني بالصورة النموذجية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ المبادرات الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.
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