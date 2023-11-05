سمو محافظ الجنوبية يثمن مستوى التعاون بين الأجهزة الأمنية وتعزيز الشراكة المجتمعية لاستقبال موسم البر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية الحادي عشر لعام 2023.



وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والمقدم حمد الحمادي رئيس مركز شرطة مدينة عيسى وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، وحضور عدد من المسؤولين بالمحافظة الجنوبية.





وفي مستهل الاجتماع، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، دور التنسيق والتعاون المشترك للجنة الأمنية في تنفيذ تعليمات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بالتعاون بين المحافظة والأجهزة الأمنية في كل ما يعزز الأمن والسلامة.





كما أكد سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية دور الجهات الأمنية في إنجاح موسم البر من خلال تظافر الجهود والاستعداد المسبق لإقامة وتنظيم المبادرات والحملات الأمنية والتوعوية، واطلع سموه على الخطط الأمنية لاستقبال الموسم وذلك لتحقيق الجاهزية الأمنية لموسم آمن ولتكثيف الوعي الأمني لدى المخيمين وجميع مرتادي البر، مشيداً سموه بمستوى التعاون الأمني الذي يربط المحافظة الجنوبية بمختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.





كما اطلع سمو المحافظ، لتقرير السلامة الذي قدمته الإدارة العامة للدفاع المدني، حول الحريق الذي اندلع في مستودعات السكراب، والجهود التي بذلها ضباط وأفراد الدفاع المدني للتعامل مع الحادث والسيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره مع عدم وقوع أية خسائر تذكر، مشيداً سموه بالجاهزية الأمنية التي يتمتع بها رجال الدفاع المدني وسرعة الاستجابة والأداء المتميز في عمليات إخماد الحريق لضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المحافظة.





وبحث سمو المحافظ، الخطط والبرامج للفعاليات التي تشهدها المحافظة، وذلك استعداداً للمناسبات والاحتفالات التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة بما يضمن تعزيز سلامة الجميع في مختلف مناطق المحافظة، والحرص على التقيد باشتراطات السلامة المرورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للدفاع المدني، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.





كما اطلع سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، على أبرز الملاحظات والاحتياجات الأمنية الواردة من خلال التواصل الميداني، الذي يعد إحدى القنوات المباشرة مع المواطنين والمقيمين، منوهاً سموه بأهمية تعزيز الوعي والمجتمعي وتكثيف الحملات الأمنية بالشكل الذي يلبي احتياجات وتطلعات الأهالي في المجال الأمني بالصورة النموذجية وتعزيز الشراكة المجتمعية.





في ختام الاجتماع، أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية في متابعة وتنفيذ المبادرات الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.



