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فريق التنمية المستدامة بوزارة الداخلية يشارك في المؤتمر العالمي للإحصاء و تبادل المعلومات الوصفية

11/5/2023 9:09:21 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك فريق التنمية المستدامة بوزارة الداخلية في المؤتمر العالمي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX).


وبهذه المناسبة ، أكدت الشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير قدراتها والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والحلول الذكية المتطورة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وفي الوقت ذاته تطوير الخدمات المقدمة وما يتطلبه ذلك من تعزيز آليات الشراكة المجتمعية كمنهجية فعالة للحضور المجتمعي، مشيرةً إلى أهمية مثل هذه المشاركات لتنمية المهارات والقدرات في مجالات تحليل ورصد البيانات وذلك للتطبيق الأمثل لحوكمة البيانات.

وعلى هامش المؤتمر، شارك فريق التنمية المستدامة بوزارة الداخلية في الورش المصاحبة للمؤتمر، والتي تهدف الى بناء القدرات والخبرات للمشاركين في الجوانب الإحصائية وتبادل المعلومات الوصفية.


ويعد المؤتمر العالمي حدثًا مهماً لمجتمع الإحصاءات الرسمية في جميع أنحاء العالم لمتابعة تطورات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، ويشارك في تنظيمه رعاة مبادرة SDMX وهيئة البحرين للمعلومات والحكومة الإلكترونية وبدعم من الإسكوا وبنك إيطاليا، و يستضيف مجموعة واسعة من جامعي الإحصاءات الرسمية ومستخدمي الإحصاءات من الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الأكاديمية والقطاع الخاص.

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