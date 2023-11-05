فريق التنمية المستدامة بوزارة الداخلية يشارك في المؤتمر العالمي للإحصاء و تبادل المعلومات الوصفية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك فريق التنمية المستدامة بوزارة الداخلية في المؤتمر العالمي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (SDMX).
وبهذه المناسبة ، أكدت الشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم أن المشاركة في المؤتمر تأتي في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير قدراتها والتوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والحلول الذكية المتطورة من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وفي الوقت ذاته تطوير الخدمات المقدمة وما يتطلبه ذلك من تعزيز آليات الشراكة المجتمعية كمنهجية فعالة للحضور المجتمعي، مشيرةً إلى أهمية مثل هذه المشاركات لتنمية المهارات والقدرات في مجالات تحليل ورصد البيانات وذلك للتطبيق الأمثل لحوكمة البيانات.
وعلى هامش المؤتمر، شارك فريق التنمية المستدامة بوزارة الداخلية في الورش المصاحبة للمؤتمر، والتي تهدف الى بناء القدرات والخبرات للمشاركين في الجوانب الإحصائية وتبادل المعلومات الوصفية.
ويعد المؤتمر العالمي حدثًا مهماً لمجتمع الإحصاءات الرسمية في جميع أنحاء العالم لمتابعة تطورات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، ويشارك في تنظيمه رعاة مبادرة SDMX وهيئة البحرين للمعلومات والحكومة الإلكترونية وبدعم من الإسكوا وبنك إيطاليا، و يستضيف مجموعة واسعة من جامعي الإحصاءات الرسمية ومستخدمي الإحصاءات من الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية، بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات الأكاديمية والقطاع الخاص.
MENAFN05112023000055011008ID1107374978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.