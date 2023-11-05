مجموعة أغذية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي

(MENAFN
- Place Communications ) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 نوفمبر 2023: وقعت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، لتسريع عملية التحول الرقمي عبر المجموعة. سيكون التعاون بين الجانبين بمثابة علامة فارقة في رحلة أغذية لتصبح شركة رقمية رائدة إقليمياً في صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة، وذلك برقمنة عملياتها بدءاً من خدمة العملاء، مروراً بالمشتريات والخدمات ومشاركة الموظفين في صنع القرار، وصولاً لعمليات الإنتاج.
ركزت مذكرة التفاهم على عدد من المحاور، بدايةَ بإحداث طفرة في تجربة العملاء باستخدام استراتيجيات ترتكز على البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد إحدى المبادرات الرئيسية ضمن المذكرة، وتقوم على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات مبكرًا، بحيث يؤدي تطبيقها في مركز الاتصال الخاص بتوصيل المياه للمنازل التابع لشركة أغذية إلى تحسين الخدمة المقدمة لعملاء أغذية، ومن جانب آخر؛ تعزيز تفاعل المجموعة معهم .كما نصّت مذكرة التفاهم على إنشاء متاجر ذكية للبيع بالتجزئة، حيث ستقوم أغذية بالاستفادة من حلول مايكروسوفت دينامك- MS Dynamics للبيع بالتجزئة ونقاط البيع، لإنشاء متاجر رقمية ذكية مستقبلاً، تكون هي الأفضل في فئتها. ويبدأ تنفيذ هذه المتاجر في العلامة التجارية للوجبات الخفيفة الصحية التابعة للمجموعة وهي مجموعة عوف في البداية، تمهيدًا للتوسع عبر بقية علامات المجموعة. أما بالنسبة لتعزيز مشاركة الموظفين ودعم عملية تطورهم: بدأت أغذية في استخدام برنامج مايكروسوفت فيفا- Microsoft Viva لتحسين تجربة الموظفين ومشاركتهم وضمان استمرار عملية تعلمهم وتطورهم، مما يعزز من سمعة المجموعة، كمكان عمل مبتكر وجذاب.
وبهذه المناسبة؛ صرح آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية قائلاً: "سيقوم التعاون بين أغذية وشركة مايكروسوفت بدور محوري في التحول الرقمي المستمر داخل المجموعة، وذلك عبر تبني حلول مبتكرة جديدة تدعم عملية الرقمنة، ودراسة فرص التوسع في السوق، مما يضمن التميز التشغيلي، وبالتالي نجاحنا التجاري. كما ستسرع الرقمنة من وتيرة الابتكارات، وتطبيق الممارسات التجارية المسؤولة والمستدامة على امتداد سلسلة القيمة للسلع الاستهلاكية سريعة التداول".
وحول التوجه الرقمي للمجموعة، أضاف فاندرلي سانتوس الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة أغذية قائلًا: "يسعدنا انطلاق هذا التعاون مع شركة مايكروسوفت، والذي سيمكننا من تقديم تجربة مميزة وفريدة لعملائنا. ونتطلع من ورائها لرفع القيمة والاستفادة لكل من عملائنا وموظفينا. وسنعمل على الاستفادة من رؤية مايكروسوفت الراسخة وخبرتها الواسعة وتقنياتها المتكاملة، بما يتوافق مع الاستراتيجية الخمسية لمجموعة أغذية، مما يؤكد ويثبت التزامنا وسعينا أن نصبح مؤسسة تعتمد على تبني استراتيجيات تعتمد على البيانات، عبر تسريع أجندتنا الرقمية".
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