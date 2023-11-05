(MENAFN
- TRACCS) الكويت، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2023: أختتمت فوربس الشرق الأوسط قمة قادة الاستدامة، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، والتي انعقدت في 2 و 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في فندق سانت ريجيس جزيرة السعديات في أبوظبي، تحت عنوان: "تسريع النمو الاقتصادي من أجل عالم أكثر خضرة".
وبحضور الوزراء وكبار الشخصيات والمتحدثين الحكوميين وقادة الأعمال، استكشفت القمة مسار تحقيق الحياد الكربوني للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، مُسلطة الضوء على استراتيجيات إزالة الكربونة في الصناعات وأنظمة الطاقة. كما ركزت على تحويل وجهات السفر في الشرق الأوسط إلى ملاذات للسياحة المستدامة، ودمج التمويل المستدام في القطاعات، وريادة الأعمال ذات التأثير، وبناء المدن الذكية مناخيًا، وأنظمة التنقل الصديقة للبيئة، وإلهام الابتكار من أجل الاستهلاك المستدام والحفاظ على الموارد.
وشددت الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، خلود العميان، على ضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية، قائلة: "يقع على عاتقنا جميعًا مسؤولية العمل معًا لإيجاد حلول تضمن الحفاظ على كوكبنا صحي ومزدهر للأجيال القادمة. في فوربس، نحن لا نتحدث فقط عن الاستدامة من دون حراك، بل نساهم بأيدينا في تعزيزها، رغبة منا في أن نكون روادًا للاستدامة في مجالنا، ومن خلال دمج المبادرات الخضراء في جميع قممنا وعملياتنا، ونأمل تحقيق تأثيرًا إيجابيًا فعالًا تمتد آثاره إلى المستقبل".
وشمل جدول أعمال القمة جلسات وحلقات نقاشية، ومقابلات، وعروض تقديمية بمشاركة: المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية (NMDC)، وسعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف (COP28)، وشريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والمستشفى الأمريكي دبي، والدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لمجموعة فيزا ونائب الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعلي سجواني، العضو المنتدب للعمليات والتكنولوجيا في داماك العقارية.
ومع اختتام القمة، قدّم بعض المصممين الأكثر ابتكارًا وإبداعًا في المنطقة عرض أزياء مستدامًا تضمن تصميمات مذهلة من علامات تجارية ودور أزياء شملت: (Reborn)، و(By M.A.R.Y)، و(Sustainable U)، و(French Dandy Atelier)، و(Only Ethikal)، و(Goshopia)، و(Dunesi). وأعقب ذلك حفل تكريم لقادة الاستدامة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.
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