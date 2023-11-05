المعهد الأمريكي لمهندسي الكيمياء يكرّم أستاذ جامعة تكساس إي أند أم في قطر الشريكة لمؤسسة قطر برتبة زمالة فخرية

(MENAFN
- Weber Shandwick) تم تكريم الدكتور نمر البشير، أستاذ في جامعة تكساس إي أند أنم في قطر، الشريكة لمؤسسة قطر، بلقب الزميل الفخري في المعهد الأمريكي لمهندسي الكيمياء، وهو تجمّع مهني عالمي يضم أكثر من 60,000 مهندس كيميائي في 110 دولة.
ان رتبة الزمالة هذه هي أعلى درجة عضوية في المعهد ويتم تحقيقها فقط من خلال الانتخاب الفخري من قبل مجلس الإدارة. ووفقًا للمعهد الأمريكي لمهندسي الكيمياء، يعد هذا التكريم تأكيد للتقدير الكبير الذي يحظى به الدكتور البشير لدى زملائه لإنجازاته المهنية المتميزة.
يشغل الدكتور البشير حالياً منصب أستاذ في الهندسة الكيميائية وهندسة البترول في جامعة تكساس إي أند أم في قطر. وهو أيضًا مدير مركز أبحاث الغاز والوقود التابع للمحطة التجريبية للهندسة في تكساس إي أند أم، وهو مركز بحثي رئيسي يشمل 30 أستاذًا من جامعة تكساس إي أند أم الرئيسية في كوليج ستيشن بولاية تكساس في الولايات المتحدة والفرع في قطر. كما شغل منصب رئيس برنامج التميز لدى "أوريكس" للغاز الطبيعي المسال.
وقال الدكتور البشير: "لي الشرف بأن أكون قد تم تعييني زميلاً في هذا المعهد المرموق، الذي يضم أبرز العلماء في العالم في المجال الأكاديمي والصناعات والهيئات الحكومية."
وأضاف: "أفتخر بكوني عضوًا نشطًا في المعهد الأمريكي لمهندسي الكيمياء منذ ان كنت طالبًا للدكتوراه في عام 2001 حيث شاركت في بناء العديد من المبادرات إلى جانب ترأس وتنظيم العديد من المؤتمرات والملتقيات. أقدر كثيرًا تكريم زملائي ومجلس إدارة المعهد الأمريكي لمهندسي الكيمياء لمساهماتي العالمية في مجال البحث والتدريس وخدمة هندسة الكيمياء".
تركّز أنشطة البحث الخاصة بالدكتور البشير على تصميم وحدات معالجة الغاز الطبيعي المتقدمة في مرحلتي التصنيع والتوزيع بما في ذلك المفاعلات والمحفزات وعمليات التحويل إلى وقود نظيف للغاية ومواد كيميائية ذات القيمة المضافة.
قام الدكتور البشير وفريقه من الباحثين بتطوير تكنولوجيا مفاعل CARGEN وتعد هذه التكنولوجيا الأولى من نوعها في معالجة الغاز الطبيعي (الميثان) وثاني أكسيد الكربون المحتجز لإنتاج كل من غاز السنجاس، وهو مادة سابقة ذات أهمية عالية للعديد من مواد الوقود الهيدروكربونية التي تدعم اقتصاد قطر، وأنابيب الكربون النانوية ذات الجودة العالية. وعلى عكس العمليات التقليدية، يتم ذلك دون توليد المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقد حاز الدكتور البشير على العديد من الجوائز خلال فترة عمله في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، بما في ذلك جائزة التميّز الأكاديمي، وجائزة سلامة المختبر، وجائزة عميد الجامعة القيادية للخدمة المتميزة، وجائزة أبحاث TEES Genesis للتميز، وجائزة الأنجاز المتميز في التدريس من جمعية خريجي جامعة تكساس إي أند أم.
كما أسّس العديد من النماذج الفريدة للتعاون البحثي العالمي بين الأكاديميين والصناعة بأموال بحث تزيد عن عدة ملايين من الدولارات. وحاز على عدة براءات اختراع أمريكية وأوروبية وأسترالية ودولية وقد نشر عددًا كبيرًا من النشرات العلمية في صورة مجلات محكمة، وأوراق مؤتمرات، وتقارير صناعية تقنية، وعروض دعوة ومؤتمرات.
مهنئًا الدكتور البشير على هذا التكريم الإنجاز، قال الدكتور سيزار أوكتافيو مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: " هذا تتويج للتميز الأكاديمي والتأثير العميق لعمل الدكتور نمر البشير على طلابنا ومهندسي هندسة الكيمياء والصناعة. إنه مصدر إلهام لطلابنا وزملائنا وباحثينا على حد سواء، ونحن نفخر بإنجازاته الملحوظة".
المعهد الأمريكي لمهندسي الكيمياء - "المنزل العالمي لمهندسي الكيمياء" – يعتبر أبرز منظمة عالمية لمحترفي هندسة الكيمياء، ويتمتع بموارد وخبرات واسعة في الصناعات الأساسية لمعالجة العمليات أو المجالات الناشئة، مثل الطب الترجمي.
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