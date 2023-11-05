رينو من العربية للسيارات تطرح خدمة الاستلام والتوصيل المجانية لخدمات الصيانة الدورية

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- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) [دبي – الإمارات العربية المتحدة، 03 نوفمبر 2023] – أعلنت رينو من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة رينو في دبي والشارقة، عن توفير خدمة الاستلام والتوصيل لإجراء خدمات الصيانة الدورية لكافة موديلاتها في دبي. ويؤكد هذا العرض المبتكر، الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم، حرص الشركة على راحة عملائها وتقديم خدمات متميزة لهم.
وتعكس هذه الخدمة حرص العربية للسيارات على الارتقاء بالخدمات التي تقدّمها لعملائها والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة. وستكون الخدمة متاحة للعملاء الذين يحجزون مواعيد للاستفادة من الخدمة المبتكرة في دبي والشارقة. وبدأ فريق خدمات ما بعد البيع في رينو من العربية للسيارات باستلام وتوصيل سيارات عملاء رينو في دبي فقط.
وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان المزيد من الراحة لعملائها، وعدم الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. وسيقوم الفريق باستلام سيارات رينو من أبواب منازل العملاء، وإعادتها لهم بمجرد اكتمال أعمال الخدمة المطلوبة. وسيشعر العملاء بالمزيد من الطمأنينة إزاء جودة الخدمة التي تتم على أيدي فنيين يتمتعون بأعلى مستويات التدريب، لدى الشركة المصنعة، كما أنهم معتمدون لتقديم خدمات الصيانة وكافة الإصلاحات بدقة متناهية لمختلف موديلات رينو.
وعلاوة على ذلك، تساعد هذه الخدمة في توفير الوقت واستهلاك الوقود عن طريق تجنب حركة المرور، وتفادي الانتظار لفترات طويل في مركز الخدمة، حيث تتولى الشركة كافة الترتيبات المطلوبة، وإتاحة المجال للعميل للتركيز على أمور حياته الأخرى.
لمزيد من التفاصيل أو لتحديد موعد لخدمة الاستلام والتوصيل من الباب إلى الباب، يرجى الاتصال على 800-7362858.
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