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التعليم العالي تُلغي جميع المظاهر الاحتفالية جراء العدوان على غزة

11/5/2023 8:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة قامت اليوم الأحد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتكريم الطلبة الأردنيين والوافدين أوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي في الأردن للدورة الثانية 2022-2023 في حرم الوزارة، حيث قام أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي بتوزيع الشهادات والدروع التذكارية على الطلبة، علماً بأن الوزارة ألغت الحفل الذي كان منوي تنظيمه وجميع المظاهر الاحتفالية المرافقة له بسبب ظروف الحرب على غزة.


وبعد قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين الحبيبة نقل الدكتور الدبعي تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة للطلبة وتمنياته لهم بمزيد من النجاح والتقدم، وأضاف بأن اختيار الوزارة لعنوان " أنتم سفراء الأردن" جاء لما يحمله هذا العنوان في طياته من الكثير من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة، وبين أهله النشامى ليكونوا بحق خير سفراء لنا، كما أضاف بأن الوزارة ومن خلال وحدة شؤون الطلبة الوافدين تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية إضافةً إلى التواصل مع أصحاب السعادة السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أياً من أبنائنا وبناتنا الطلبة الدارسين حالياً في مختلف الجامعات والكليات الأردنية حتى يعود الطالب منهم مسلحاً بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.


وتجدر الإشارة إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تنفيذ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

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