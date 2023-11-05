27.5 مليون دينار صافي أرباح الشركة في الربع الثالث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ربح صافي بعد الضريبة في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 27.5 مليون دينار مقارنة بخسارة لنفس الفترة من عام 2022 بقيمة 1 مليون دينار، حيث استطاعت الشركة زيادة إيراداتها لتبلغ 232.8 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة ب201.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبمعدل زيادة 16%.



نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي بَينَ أن ارتفاع عدد المسافرين الذين نقلتهم طائرات الشركة في الفترة المذكورة بنسبة22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، حيث نقل أسطول الملكية الأردنية 1.1 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 0.9 مليون مسافر في الفترة المقارنة، هو ما أدى إلى زيادة معدل امتلاء الطائرات من 78.0% في نفس الفترة من عام 2022 إلى 79.1% في الفترة ذاتها من العام الحالي وبنسبة نمو بلغت 1.1 نقطة.

وحول النتائج المالية التي حققتها الملكية الأردنية خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2023 سجلت الشركة ربح صافي بعد الضريبة بلغ 10.8 مليون دينار مقابل خسارة بمقدار 71.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2022 ، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية من 452.2 مليون دينار إلى 581.5 مليون دينار بزيادة بلغت 129.3 مليون دينار وبنسبة تحسن بلغت 29% مقارنة بنفس الفترة للعام 2022.

وأوضح المجالي أن هذا الأداء القياسي يعزى بشكل رئيسي الى ارتفاع إيرادات المسافرين بمبلغ 130.2 مليون دينار وبنسبة 36% بسبب ارتفاع اعداد المسافرين من 2.3 مليون مسافر خلال الشهور التسعة الأولى للعام 2022 الى 2.8 مليون مسافر نفس الفترة من العام 2023 وبنسبة 24% بالاضافة الى انخفاض تكاليف الوقود عالمياً خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 13.7 مليون دينار والتي ساهمت في تحقيق هذه النتائج الأيجابية.

وأشار المجالي إلى الاستراتيجية الجديدة التي تنفذها الملكية الأردنية والتي بدورها ساهمتْ بشكل كبير في تحقيق أرباح صافية خلال فترة الشهور التسعة الأولى من هذا العام وتمكينِ الشركة منْ الاستمرارِ بأداءِ دورِها كناقل وطني للمملكة، وترويجِ الأردنِ بوصفهِ وجهةً سياحية، وجعلِ عمّانْ محطةً رئيسيةً في المنطقة ، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون وإدارة الشركة كفريق واحد والتي لها الدور الأساسي في التوصل لتحقيق هذه الأرقام الإيجابية.





وقال المجالي أنه وعلى الرغم من هذه النتائج الجيدة، إلا أن اضطراب الأوضاع في المنطقة بدأ يؤثر على الأداء التشغيلي للملكية الأردنية ، سيما أن الأردن هو نقطة وصول إلى منطقة بلاد الشام ومحاذية الى منطقة الحرب، وهذا انعكس على حركة المسافرين والسياحة في المملكة والمنطقة بالكامل، مبيناً أن حجوزات المسافرين والإيرادات المتوقعة قد تدنت لغاية الان نتيجة هذه التداعيات بنسبة 13٪ للربع الآخير من هذا العام.

وأضاف أنه إلى جانب انخفاض الإيرادات، تعين على الملكية الأردنية التعامل مع ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الأزمة الحالية، والحاجة إلى التحليق بمسارات طيران لمسافات أطول لتجنب المجال الجوي للحرب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاثار الناجمة قدر الأمكان من خلال تحديد وتخفيض السعة المعروضة وضبط النفقات لمحاولة المحافظة على نتائج الربع الثالث والوصول إلى نقطة التعادل مع نهاية هذا العام.

