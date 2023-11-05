5 أخطاء نرتكبها أثناء علاج الجيوب الأنفية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني العديد من الأشخاص من التهاب الجيوب الأنفية مما يزيد من القلق والتوتر نتيجة المعاناة من الأعراض المزعجة التي غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص.

أخطاء تجنبها عند علاج الجيوب الأنفية



1- غلي الماء الساخن

أثبتت نتائج بعض الدراسات، أن غلي الماء الساخن ثم استنشاق البخار لا يمكن اعتباره علاج فعال خاصة إذا تم إجراؤه دون استشارة الطبيب المختص وقد يتسبب في حروق الجلد ولا يمكن استعمال هذا العلاج للأطفال، لذلك يجب الحد من استعماله بشكل مفرط أو دون استشارة طبية.



2- ابتلاع أو وضع الزيوت العطرية في الأنف

يمكن أن تساعد بعض الزيوت العطرية في زيادة الشعور بالتحسن أو التنفس بشكل أفضل في حالة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية ولكن هناك بعض الأنواع من الزيوت العطرية لا يجب وضعها على الجلد بشكل مباشر وذلك لأن أنسجة الأنف حساسة جدًا، والأفضل من ذلك هو استعمال الزيوت العطرية المخففة في الحالات القوية.



3- عدم شطف الأنف

يعتبر شطف الأنف بمحلول الماء المالح من أكثر الطرق الفعالة في علاج التهاب الجيوب الأنفية ولكن من الضروري أن يحرص الأشخاص على استعمال الماء المقطر أو الماء المغلي الذي تم تبريده وذلك لضمان تعقيم الماء ولا ينصح باستعمال ماء الصنبور مباشرة وذلك للحصول على نتائج أفضل للعلاج دون زيادة الطفيليات في الجيوب الأنفية.



4- العسل للأطفال

بالنسبة للأطفال الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية ولا تزيد أعمارهم عن عمر سنة فمن الأفضل تجنب العسل بالماء الدافئ تمامًا وذلك لأنه قد يسبب آثار جانبية متعددة للأطفال بما في ذلك التسمم أو كثرة الجراثيم والأفضل استشارة الطبيب المختص قبل البدء في أي علاجات.



5- ترك المشكلة دون علاج

في حالة استمرار أعراض التهاب الجيوب الأنفية لأكثر من أسبوع فمن الأفضل استشارة الطبيب المختص فورًا وذلك حتى لا تزداد المضاعفات سوءًا وإمكانية إصابة الأشخاص بالتهاب الجيوب الأنفية المزمنة.

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