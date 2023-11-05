حزب الله: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف طاقمها‎ ‎

حزب الله: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف طاقمها
التاريخ
11/5/2023 8:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال حزب الله إنه قصف آلية عسكرية إسرائيلية في بياض بليدا -قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان- بالصواريخ الموجهة، وإنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف طاقمها.
وكان قد اسقط حزب الله مسيّرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.
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