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حزب الله: قصفنا آلية عسكرية إسرائيلية وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوف طاقمها‎ ‎

11/5/2023 8:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال حزب الله إنه قصف آلية عسكرية إسرائيلية في ‏بياض بليدا -قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان- بالصواريخ الموجهة، وإنه أوقع قتلى وجرحى في صفوف طاقمها‎.

وكان قد اسقط حزب الله مسيّرة إسرائيلية في محيط مدينة النبطية بجنوب لبنان.

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