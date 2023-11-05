الجمارك: ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية وسجائر إلكترونية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن كوادر مركز جمرك جابر الحدودي تمكنت من ضبط عدد من المواد المعدّة للتهريب بأساليب مختلفة توزعت بين دخان وأجهزة خلوية وعلب جوس وسجائر إلكترونية وألعاب نارية متنوعة خلال الأسبوع الماضي.



وقال في بيان صحفي إن الكوادر الجمركية تمكنت من ضبط (217) جهاز خلوي وما يعادل (500) كروز دخان متعدد الأنواع وحوالي (200) علبة جوس بالإضافة إلى أكثر من (1300) سيجارة إلكترونية وما يزيد عن (26) ألف قطعة ألعاب نارية كانت معدّة للتهريب إلى داخل المملكة بطرق وأساليب مختلفة.



علما أن دائرة الجمارك تبنت ضمن استراتيجيتها في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة خططًا ممنهجة وتعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في كافة المواقع وتبذل كل الجهود والطاقات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المراكز الجمركية الحدودية لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها.

